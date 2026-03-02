Россия атакует Украину ударными дронами вечером 2 марта, - Воздушные силы ВСУ
Вечером 2 марта продолжается атака российских дронов на украинские города.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Подробнее читайте в нашем Telegram-канале
Движение вражеских БПЛА
В 18:10 - БПЛА в Сумской области мимо Хотиня в направлении Степановки/Сум.
В 18:13 Воздушные силы сообщают о движении ударных БПЛА:
- Харьковская область - на северо-востоке от н.п.Изюм, курс - западный/северо-западный;
- Сумская область - к югу от Глухова, курс - юго-западный, к северу от Путивля - курс - северо-западный.
18:18 - БПЛА в направлении Харькова с северо-востока.
Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!
Ранее мы сообщали:
- Россияне ударили дроном по многоквартирному дому в Харькове: есть пострадавшие.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ksenia VB
показать весь комментарий02.03.2026 19:22 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль