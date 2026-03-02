РУС
Россия атакует Украину ударными дронами вечером 2 марта, - Воздушные силы ВСУ

Вечером 2 марта продолжается атака российских дронов на украинские города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Движение вражеских БПЛА

В 18:10 - БПЛА в Сумской области мимо Хотиня в направлении Степановки/Сум.

В 18:13 Воздушные силы сообщают о движении ударных БПЛА:

  • Харьковская область - на северо-востоке от н.п.Изюм, курс - западный/северо-западный;
  • Сумская область - к югу от Глухова, курс - юго-западный, к северу от Путивля - курс - северо-западный.

18:18 - БПЛА в направлении Харькова с северо-востока.

Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!

