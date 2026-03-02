Понад 208 млн євро надійшло в лютому до Фонду підтримки енергетики, - Міненерго

У лютому до Фонду підтримки енергетики України надійшли грантові внески від Норвегії, Ірландії, Нідерландів, Австралії та Швеції. Загальний обсяг надходжень становить 208,8 млн євро.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України, передає Цензор.НЕТ.

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Очікується та анонсовано

Крім того, у лютому підписані документи про додаткові гранти та задекларовано нові зобов’язання донорів.

Очікується надходження:

2,8 млн євро - від Ісландії,

500 тис. євро - від Словенії.

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Також анонсовані внески у розмірі:

12,4 млн євро - від Канади,

1,5 млн євро - від Хорватії.

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Підписані контракти

У Міненерго додали, що через механізм Фонду у лютому підписані контракти на постачання критично необхідного обладнання на суму близько 20,1 млн євро. Йдеться про трансформатори та інше електрообладнання для енергомереж, а також обладнання для безперебійного забезпечення електроенергією та посилення стійкості енергетичної інфраструктури.

Водночас за раніше підписаними контрактами у лютому здійснені поставки обладнання на суму близько 1,5 млн євро, серед якого трансформатори, навантажувальна техніка та інші критично важливі засоби для забезпечення надійного електропостачання та виконання вантажно-розвантажувальних робіт на енергетичних об’єктах.

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Загальний обсяг Фонду

Зазначається, що загалом до Фонду підтримки енергетики України вже надійшли грантові кошти на суму майже 1,849 млрд євро від 36 іноземних спонсорів із 24 країн-партнерів та 3 міжнародних організацій.

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