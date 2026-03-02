РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10256 посетителей онлайн
Новости Поддержка энергетики Украины
112 2

Более 208 млн евро поступило в феврале в Фонд поддержки энергетики, - Минэнерго

Фонд поддержки энергетики

В феврале в Фонд поддержки энергетики Украины поступили грантовые взносы от Норвегии, Ирландии, Нидерландов, Австралии и Швеции. Общий объем поступлений составляет 208,8 млн евро.

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Ожидается и анонсировано

Кроме того, в феврале подписаны документы о дополнительных грантах и задекларированы новые обязательства доноров.

Ожидается поступление:

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина получит более 6000 единиц крупного энергооборудования от партнеров, – Свириденко

Также анонсированы взносы в размере:

Читайте также: Правительство выделило более 1,6 миллиарда на ремонт нового укрытия на Чернобыльской АЭС

Подписаны контракты

В Минэнерго добавили, что через механизм Фонда в феврале подписаны контракты на поставку критически необходимого оборудования на сумму около 20,1 млн евро. Речь идет о трансформаторах и другом электрооборудовании для энергосетей, а также оборудовании для бесперебойного обеспечения электроэнергией и усиления устойчивости энергетической инфраструктуры.

В то же время по ранее подписанным контрактам в феврале осуществлены поставки оборудования на сумму около 1,5 млн евро, среди которого трансформаторы, погрузочная техника и другие критически важные средства для обеспечения надежного электроснабжения и выполнения погрузочно-разгрузочных работ на энергетических объектах.

Смотрите также: Более 40% переданных Украине когенерационных установок до сих пор не запущены, - СМИ. ИНФОГРАФИКА

Общий объем Фонда

Отмечается, что в целом в Фонд поддержки энергетики Украины уже поступили грантовые средства на сумму почти 1,849 млрд евро от 36 иностранных спонсоров из 24 стран-партнеров и 3 международных организаций.

Читайте также: Зеленский: Планы защиты и восстановления энергетики будут утверждены на уровне СНБО

Автор: 

энергетика (1306) Минэнерго (283) Фонд поддержки энергетики (1)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
За те миллиарды, которые были вложены в восстановление энергетики, за три года можно было создать устойчивую систему распределенной генерации. Только вот зелени это было абсолютно не нужно. Там не попилишь бабло так, как на перманентном "восстановлении".
показать весь комментарий
02.03.2026 13:27 Ответить
Тю, чого з дармового бабла не відправити двушечку партньорам...
показать весь комментарий
02.03.2026 13:32 Ответить
 
 