Более 208 млн евро поступило в феврале в Фонд поддержки энергетики, - Минэнерго
В феврале в Фонд поддержки энергетики Украины поступили грантовые взносы от Норвегии, Ирландии, Нидерландов, Австралии и Швеции. Общий объем поступлений составляет 208,8 млн евро.
Ожидается и анонсировано
Кроме того, в феврале подписаны документы о дополнительных грантах и задекларированы новые обязательства доноров.
Ожидается поступление:
Также анонсированы взносы в размере:
Подписаны контракты
В Минэнерго добавили, что через механизм Фонда в феврале подписаны контракты на поставку критически необходимого оборудования на сумму около 20,1 млн евро. Речь идет о трансформаторах и другом электрооборудовании для энергосетей, а также оборудовании для бесперебойного обеспечения электроэнергией и усиления устойчивости энергетической инфраструктуры.
В то же время по ранее подписанным контрактам в феврале осуществлены поставки оборудования на сумму около 1,5 млн евро, среди которого трансформаторы, погрузочная техника и другие критически важные средства для обеспечения надежного электроснабжения и выполнения погрузочно-разгрузочных работ на энергетических объектах.
Общий объем Фонда
Отмечается, что в целом в Фонд поддержки энергетики Украины уже поступили грантовые средства на сумму почти 1,849 млрд евро от 36 иностранных спонсоров из 24 стран-партнеров и 3 международных организаций.
