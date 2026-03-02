Более 208 млн евро поступило в феврале в Фонд поддержки энергетики, - Минэнерго

В феврале в Фонд поддержки энергетики Украины поступили грантовые взносы от Норвегии, Ирландии, Нидерландов, Австралии и Швеции. Общий объем поступлений составляет 208,8 млн евро.

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины

Ожидается и анонсировано

Кроме того, в феврале подписаны документы о дополнительных грантах и задекларированы новые обязательства доноров.

Ожидается поступление:

2,8 млн евро - от Исландии,

500 тыс. евро - от Словении.

Также анонсированы взносы в размере:

12,4 млн евро - от Канады,

1,5 млн евро - от Хорватии.

Подписаны контракты

В Минэнерго добавили, что через механизм Фонда в феврале подписаны контракты на поставку критически необходимого оборудования на сумму около 20,1 млн евро. Речь идет о трансформаторах и другом электрооборудовании для энергосетей, а также оборудовании для бесперебойного обеспечения электроэнергией и усиления устойчивости энергетической инфраструктуры.

В то же время по ранее подписанным контрактам в феврале осуществлены поставки оборудования на сумму около 1,5 млн евро, среди которого трансформаторы, погрузочная техника и другие критически важные средства для обеспечения надежного электроснабжения и выполнения погрузочно-разгрузочных работ на энергетических объектах.

Общий объем Фонда

Отмечается, что в целом в Фонд поддержки энергетики Украины уже поступили грантовые средства на сумму почти 1,849 млрд евро от 36 иностранных спонсоров из 24 стран-партнеров и 3 международных организаций.

