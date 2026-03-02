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Новини Фото Розкрадання коштів Корупція в енергетиці
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Викрито підсанкційного Григоришина і спільників, які через посаду фіктивного радника "вивели" з українських енергокомпаній 68 млн грн, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки та БЕБ викрили масштабну схему розкрадання коштів в енергетичних компаніях України, які підконтрольні одному із підсанкційних бізнесменів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

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Прізвища бізнесмена СБУ не називає. За даними джерел ЗМІ, йдеться про Костянтина Григоришина.

Деталі схеми

Йдеться про привласнення майже 68 мільйонів гривень з рахунків енергопідприємства, яке є частково державною власністю (25% акцій товариства перебувають у державній власності в особі Міністерства енергетики України).

Щоб заволодіти цією сумою, фігурант, перебуваючи за кордоном, організував злочинну схему, до якої залучив топменеджмент підконтрольних компаній.

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"За матеріалами справи, вони створили для фігуранта фіктивну посаду радника голови правління підприємства, яке постачає електроенергію від магістральних мереж до кінцевих споживачів.

При цьому йому було встановлено щомісячну зарплату в розмірі 1,5 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Це у шість разів перевищило обмеження на максимальну суму заробітної плати в енергокомпаніях, встановлені Нацкомісією, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Що встановило розслідування?

За даними СБУ, щоб підсанкційний бізнесмен "не перевантажувався" на роботі, учасники оборудки встановили йому трудовий графік тривалістю лише 4 години на тиждень.

За такою "схемою" фігурант обходив санкції на виведення капіталу з підприємств енергетичного сектору України.

Підозра

На підставі зібраних доказів наразі підсанкційному бізнесмену заочно повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (організація привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою).

Крім того, підозру отримали троє його спільників – керівники енергокомпаній за ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (співучасть у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою).

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підозра за розкрадання коштів в енергетиці
підозра за розкрадання коштів в енергетиці
підозра за розкрадання коштів в енергетиці

Фігурантам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Оскільки організатор оборудки перебуває за межами України, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності.

Автор: 

Григоришин Костянтин (211) СБУ (13938) енергетика (3841) розкрадання (365)
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Топ коментарі
+7
"Прізвища бізнесмена СБУ не називає"
Про покарання ми теж нічого не почуємо. Гарна вистава, аплодую.
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02.03.2026 10:33 Відповісти
+4
Треба підвищувати тарифи на електроенергію
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02.03.2026 10:48 Відповісти
+3
"йому було встановлено щомісячну зарплату в розмірі 1,5 млн грн"
Десь ображено і з погано прихованою заздрістю "захлюпав" носом Ігорьок Смілянський.
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02.03.2026 10:28 Відповісти
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так що все вкрали не земиндичи...
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02.03.2026 10:13 Відповісти
так МінДічі, Карлсони і Партрети не хочуть "12 років ув'язнення з конфіскацією майна"
от нонеймів підставних і розконсервували
(власне для цього таких цапів-відбувайлів 🦄🦄🦄 на роботу і брали)
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02.03.2026 10:31 Відповісти
Це з філософії - Бажаю багато грошей - роботу не пропонувати. Яскраве життя.
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02.03.2026 10:25 Відповісти
"Ефективний" приватний власник створив схему з виведення своїх прибутків з компанії, в якій тільки 25% належить державі, через отримання їх в якості зарплати. Цікаво, чи зможуть нашкребти матеріалів для передачі справи до суду, чи це тільки медіа двіжуха та продовження класової боротьби з перерозподілу вкрадених у держави компаній.
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02.03.2026 16:11 Відповісти
ніт , міндічі організатори , портретом🤡 прикривали своє тіло ,а це три пересувні бричкі з грошима ...
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02.03.2026 10:27 Відповісти
"йому було встановлено щомісячну зарплату в розмірі 1,5 млн грн"
Десь ображено і з погано прихованою заздрістю "захлюпав" носом Ігорьок Смілянський.
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02.03.2026 10:28 Відповісти
Цікаве інтерв'ю дає жінка, котра 16 років працювала в "Укрпошті".
"https://dumskaya.net/news/strah-i-nenavist-ukrpochty-odessitka-rasskazala-190380/ua/ ці довбані консерви у мене досі стоять"
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02.03.2026 11:04 Відповісти
"Прізвища бізнесмена СБУ не називає"
Про покарання ми теж нічого не почуємо. Гарна вистава, аплодую.
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02.03.2026 10:33 Відповісти
Треба підвищувати тарифи на електроенергію
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02.03.2026 10:48 Відповісти
Пам'ятаєте - если кое кто у нас честно жить не хочет
Мы ведем незримый бой,так назначено судьбой
Для нас с тобой.
Це з гімну ОБХСС, ПОПЕРЕДНИКА БЕБу
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02.03.2026 11:02 Відповісти
щось малувато. Земародери мільярдами крадуть.
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02.03.2026 12:13 Відповісти
Аймалдєс
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02.03.2026 13:18 Відповісти
 
 