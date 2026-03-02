Викрито підсанкційного Григоришина і спільників, які через посаду фіктивного радника "вивели" з українських енергокомпаній 68 млн грн, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки та БЕБ викрили масштабну схему розкрадання коштів в енергетичних компаніях України, які підконтрольні одному із підсанкційних бізнесменів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

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Прізвища бізнесмена СБУ не називає. За даними джерел ЗМІ, йдеться про Костянтина Григоришина.

Деталі схеми

Йдеться про привласнення майже 68 мільйонів гривень з рахунків енергопідприємства, яке є частково державною власністю (25% акцій товариства перебувають у державній власності в особі Міністерства енергетики України).

Щоб заволодіти цією сумою, фігурант, перебуваючи за кордоном, організував злочинну схему, до якої залучив топменеджмент підконтрольних компаній.

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"За матеріалами справи, вони створили для фігуранта фіктивну посаду радника голови правління підприємства, яке постачає електроенергію від магістральних мереж до кінцевих споживачів.

При цьому йому було встановлено щомісячну зарплату в розмірі 1,5 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Це у шість разів перевищило обмеження на максимальну суму заробітної плати в енергокомпаніях, встановлені Нацкомісією, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Що встановило розслідування?

За даними СБУ, щоб підсанкційний бізнесмен "не перевантажувався" на роботі, учасники оборудки встановили йому трудовий графік тривалістю лише 4 години на тиждень.

За такою "схемою" фігурант обходив санкції на виведення капіталу з підприємств енергетичного сектору України.

Підозра

На підставі зібраних доказів наразі підсанкційному бізнесмену заочно повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (організація привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою).

Крім того, підозру отримали троє його спільників – керівники енергокомпаній за ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (співучасть у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою).

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Фігурантам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Оскільки організатор оборудки перебуває за межами України, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності.