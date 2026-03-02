Викрито підсанкційного Григоришина і спільників, які через посаду фіктивного радника "вивели" з українських енергокомпаній 68 млн грн, - СБУ. ФОТО
Служба безпеки та БЕБ викрили масштабну схему розкрадання коштів в енергетичних компаніях України, які підконтрольні одному із підсанкційних бізнесменів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Прізвища бізнесмена СБУ не називає. За даними джерел ЗМІ, йдеться про Костянтина Григоришина.
Деталі схеми
Йдеться про привласнення майже 68 мільйонів гривень з рахунків енергопідприємства, яке є частково державною власністю (25% акцій товариства перебувають у державній власності в особі Міністерства енергетики України).
Щоб заволодіти цією сумою, фігурант, перебуваючи за кордоном, організував злочинну схему, до якої залучив топменеджмент підконтрольних компаній.
"За матеріалами справи, вони створили для фігуранта фіктивну посаду радника голови правління підприємства, яке постачає електроенергію від магістральних мереж до кінцевих споживачів.
При цьому йому було встановлено щомісячну зарплату в розмірі 1,5 млн грн", - йдеться у повідомленні.
Це у шість разів перевищило обмеження на максимальну суму заробітної плати в енергокомпаніях, встановлені Нацкомісією, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
Що встановило розслідування?
За даними СБУ, щоб підсанкційний бізнесмен "не перевантажувався" на роботі, учасники оборудки встановили йому трудовий графік тривалістю лише 4 години на тиждень.
За такою "схемою" фігурант обходив санкції на виведення капіталу з підприємств енергетичного сектору України.
Підозра
На підставі зібраних доказів наразі підсанкційному бізнесмену заочно повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (організація привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою).
Крім того, підозру отримали троє його спільників – керівники енергокомпаній за ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (співучасть у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою).
Фігурантам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Оскільки організатор оборудки перебуває за межами України, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності.
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от нонеймів підставних і розконсервували
(власне для цього таких цапів-відбувайлів 🦄🦄🦄 на роботу і брали)
Десь ображено і з погано прихованою заздрістю "захлюпав" носом Ігорьок Смілянський.
"https://dumskaya.net/news/strah-i-nenavist-ukrpochty-odessitka-rasskazala-190380/ua/ ці довбані консерви у мене досі стоять"
Про покарання ми теж нічого не почуємо. Гарна вистава, аплодую.
Мы ведем незримый бой,так назначено судьбой
Для нас с тобой.
Це з гімну ОБХСС, ПОПЕРЕДНИКА БЕБу