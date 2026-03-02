Разоблачен подсанкционный Григоришин и сообщники, которые из-за должности фиктивного советника "вывели" из украинских энергокомпаний 68 млн грн, - СБУ. ФОТО
Служба безопасности и БЭБ раскрыли масштабную схему хищения средств в энергетических компаниях Украины, подконтрольных одному из подсанкционных бизнесменов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Фамилии бизнесмена СБУ не называет.
Детали схемы
Речь идет о присвоении почти 68 миллионов гривен со счетов энергопредприятия, которое является частично государственной собственностью (25% акций общества находятся в государственной собственности в лице Министерства энергетики Украины).
Чтобы завладеть этой суммой, фигурант, находясь за границей, организовал преступную схему, к которой привлек топ-менеджмент подконтрольных компаний.
"По материалам дела, они создали для фигуранта фиктивную должность советника председателя правления предприятия, которое поставляет электроэнергию от магистральных сетей до конечных потребителей.
При этом ему была установлена ежемесячная зарплата в размере 1,5 млн грн", - говорится в сообщении.
Это в шесть раз превысило ограничения на максимальную сумму заработной платы в энергокомпаниях, установленные Нацкомиссией, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.
Что установило расследование?
По данным СБУ, чтобы подсанкционный бизнесмен "не перегружался" на работе, участники сделки установили ему трудовой график продолжительностью всего 4 часа в неделю.
По такой "схеме" фигурант обходил санкции на вывод капитала с предприятий энергетического сектора Украины.
Подозрение
На основании собранных доказательств в настоящее время подсанкционному бизнесмену заочно сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (организация присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой).
Кроме того, подозрение получили трое его сообщников – руководители энергокомпаний по ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (соучастие в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой).
Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Поскольку организатор махинации находится за пределами Украины, продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности.
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от нонеймів підставних і розконсервували
(власне для цього таких цапів-відбувайлів 🦄🦄🦄 на роботу і брали)
Десь ображено і з погано прихованою заздрістю "захлюпав" носом Ігорьок Смілянський.
"https://dumskaya.net/news/strah-i-nenavist-ukrpochty-odessitka-rasskazala-190380/ua/ ці довбані консерви у мене досі стоять"
Про покарання ми теж нічого не почуємо. Гарна вистава, аплодую.
Мы ведем незримый бой,так назначено судьбой
Для нас с тобой.
Це з гімну ОБХСС, ПОПЕРЕДНИКА БЕБу