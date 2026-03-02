Разоблачен подсанкционный Григоришин и сообщники, которые из-за должности фиктивного советника "вывели" из украинских энергокомпаний 68 млн грн, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности и БЭБ раскрыли масштабную схему хищения средств в энергетических компаниях Украины, подконтрольных одному из подсанкционных бизнесменов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

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Фамилии бизнесмена СБУ не называет.

Детали схемы

Речь идет о присвоении почти 68 миллионов гривен со счетов энергопредприятия, которое является частично государственной собственностью (25% акций общества находятся в государственной собственности в лице Министерства энергетики Украины).

Чтобы завладеть этой суммой, фигурант, находясь за границей, организовал преступную схему, к которой привлек топ-менеджмент подконтрольных компаний.

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"По материалам дела, они создали для фигуранта фиктивную должность советника председателя правления предприятия, которое поставляет электроэнергию от магистральных сетей до конечных потребителей.

При этом ему была установлена ежемесячная зарплата в размере 1,5 млн грн", - говорится в сообщении.

Это в шесть раз превысило ограничения на максимальную сумму заработной платы в энергокомпаниях, установленные Нацкомиссией, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Что установило расследование?

По данным СБУ, чтобы подсанкционный бизнесмен "не перегружался" на работе, участники сделки установили ему трудовой график продолжительностью всего 4 часа в неделю.

По такой "схеме" фигурант обходил санкции на вывод капитала с предприятий энергетического сектора Украины.

Подозрение

На основании собранных доказательств в настоящее время подсанкционному бизнесмену заочно сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (организация присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой).

Кроме того, подозрение получили трое его сообщников – руководители энергокомпаний по ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (соучастие в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой).

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Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Поскольку организатор махинации находится за пределами Украины, продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности.