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Новости Фото Хищение средств Коррупция в энергетике
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Разоблачен подсанкционный Григоришин и сообщники, которые из-за должности фиктивного советника "вывели" из украинских энергокомпаний 68 млн грн, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности и БЭБ раскрыли масштабную схему хищения средств в энергетических компаниях Украины, подконтрольных одному из подсанкционных бизнесменов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

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Фамилии бизнесмена СБУ не называет.

Детали схемы

Речь идет о присвоении почти 68 миллионов гривен со счетов энергопредприятия, которое является частично государственной собственностью (25% акций общества находятся в государственной собственности в лице Министерства энергетики Украины).

Чтобы завладеть этой суммой, фигурант, находясь за границей, организовал преступную схему, к которой привлек топ-менеджмент подконтрольных компаний.

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"По материалам дела, они создали для фигуранта фиктивную должность советника председателя правления предприятия, которое поставляет электроэнергию от магистральных сетей до конечных потребителей.

При этом ему была установлена ежемесячная зарплата в размере 1,5 млн грн", - говорится в сообщении.

Это в шесть раз превысило ограничения на максимальную сумму заработной платы в энергокомпаниях, установленные Нацкомиссией, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Что установило расследование?

По данным СБУ, чтобы подсанкционный бизнесмен "не перегружался" на работе, участники сделки установили ему трудовой график продолжительностью всего 4 часа в неделю.

По такой "схеме" фигурант обходил санкции на вывод капитала с предприятий энергетического сектора Украины.

Подозрение

На основании собранных доказательств в настоящее время подсанкционному бизнесмену заочно сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (организация присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой).

Кроме того, подозрение получили трое его сообщников – руководители энергокомпаний по ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (соучастие в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой).

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подозрение в хищении средств в энергетике
подозрение в хищении средств в энергетике
подозрение в хищении средств в энергетике

Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Поскольку организатор махинации находится за пределами Украины, продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности.

Автор: 

СБУ (20744) энергетика (3484) хищения (238)
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Топ комментарии
+7
"Прізвища бізнесмена СБУ не називає"
Про покарання ми теж нічого не почуємо. Гарна вистава, аплодую.
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02.03.2026 10:33 Ответить
+4
Треба підвищувати тарифи на електроенергію
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02.03.2026 10:48 Ответить
+3
"йому було встановлено щомісячну зарплату в розмірі 1,5 млн грн"
Десь ображено і з погано прихованою заздрістю "захлюпав" носом Ігорьок Смілянський.
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02.03.2026 10:28 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
так що все вкрали не земиндичи...
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02.03.2026 10:13 Ответить
так МінДічі, Карлсони і Партрети не хочуть "12 років ув'язнення з конфіскацією майна"
от нонеймів підставних і розконсервували
(власне для цього таких цапів-відбувайлів 🦄🦄🦄 на роботу і брали)
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02.03.2026 10:31 Ответить
Це з філософії - Бажаю багато грошей - роботу не пропонувати. Яскраве життя.
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02.03.2026 10:25 Ответить
"Ефективний" приватний власник створив схему з виведення своїх прибутків з компанії, в якій тільки 25% належить державі, через отримання їх в якості зарплати. Цікаво, чи зможуть нашкребти матеріалів для передачі справи до суду, чи це тільки медіа двіжуха та продовження класової боротьби з перерозподілу вкрадених у держави компаній.
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02.03.2026 16:11 Ответить
ніт , міндічі організатори , портретом🤡 прикривали своє тіло ,а це три пересувні бричкі з грошима ...
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02.03.2026 10:27 Ответить
"йому було встановлено щомісячну зарплату в розмірі 1,5 млн грн"
Десь ображено і з погано прихованою заздрістю "захлюпав" носом Ігорьок Смілянський.
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02.03.2026 10:28 Ответить
Цікаве інтерв'ю дає жінка, котра 16 років працювала в "Укрпошті".
"https://dumskaya.net/news/strah-i-nenavist-ukrpochty-odessitka-rasskazala-190380/ua/ ці довбані консерви у мене досі стоять"
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02.03.2026 11:04 Ответить
"Прізвища бізнесмена СБУ не називає"
Про покарання ми теж нічого не почуємо. Гарна вистава, аплодую.
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02.03.2026 10:33 Ответить
Треба підвищувати тарифи на електроенергію
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02.03.2026 10:48 Ответить
Пам'ятаєте - если кое кто у нас честно жить не хочет
Мы ведем незримый бой,так назначено судьбой
Для нас с тобой.
Це з гімну ОБХСС, ПОПЕРЕДНИКА БЕБу
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02.03.2026 11:02 Ответить
щось малувато. Земародери мільярдами крадуть.
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02.03.2026 12:13 Ответить
Аймалдєс
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02.03.2026 13:18 Ответить
 
 