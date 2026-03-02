ДТЭК в феврале восстановил электроснабжение более 1,8 млн семей

В феврале энергетики ДТЭК вернули свет более чем 1,8 миллиона семьям, которые остались без электроснабжения из-за вражеских обстрелов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в пресс-службе компании.

Несмотря на сложные условия военного времени, специалисты смогли полностью или частично восстановить электроснабжение жителей более 1,4 тысячи населенных пунктов в четырех областях и столице Украины.

Региональные результаты восстановления

В Одесской области свет вернули 647,2 тысячи семей. В Донецкой области электроснабжение восстановили для 584,1 тысячи семей. Днепропетровская область получила свет почти в 346,3 тысячи домов. В Киевской области и в столице энергетики вернули электроснабжение почти в 227,2 тысячи домов в области и более 15,3 тысячи в самом Киеве.

Работа в условиях опасности

В ДТЭК подчеркнули, что специалисты продолжают работать даже под постоянными атаками.

"Каждый выезд - это работа в условиях повышенной опасности, после разрешения военных и ГСЧС, с пониманием, что угроза может повториться в любой момент. И мы продолжаем бороться за свет в домах украинцев", - отметили в компании.

Сейчас энергетики ДТЭК продолжают восстанавливать работу электросетей в регионах с наиболее ожесточенными боевыми действиями, сотрудничая с Вооруженными силами Украины и ГСЧС и приступая к работам сразу после получения разрешения.

К слову, в Минэнерго подчеркнули, что в феврале в Фонд поддержки энергетики Украины поступили грантовые взносы от Норвегии, Ирландии, Нидерландов, Австралии и Швеции. Общий объем поступлений составляет 208,8 млн евро.

