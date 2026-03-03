Кабмін виділив 16 мільярдів з держбюджету на дотації для "Укрзалізниці"

Кабінет міністрів виділив 16 млрд грн з резервного фонду для фінансування механізму державного замовлення на внутрішні пасажирські залізничні перевезення.

Відповідне розпорядження №196-р оприлюднено на Урядовому порталі.

"Виділити Міністерству розвитку громад та територій 16 млрд гривень для фінансування у 2026 році державного замовлення на здійснення залізничних пасажирських перевезень у внутрішньому сполученні. Міністерству фінансів здійснити рівномірне поквартальне фінансування зазначених видатків на безповоротній основі за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету", ‒ йдеться у розпорядженні.

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Міністерству розвитку громад та територій доручено:

здійснити використання коштів, виділених за цим розпорядженням, відповідно до Порядку реалізації експериментального проєкту щодо запровадження механізму державного замовлення на залізничні пасажирські перевезення у внутрішньому сполученні;

затвердити впродовж трьох днів, за погодженням з Міністерством фінансів та Міністерством економіки, перелік витрат, пов’язаних із реалізацією заходів, визначених у попередньому пункті;

подати до 25 грудня 2026 року Міністерству економіки, Міністерству фінансів та Державній казначейській службі звіт про використання коштів, виділених за цим розпорядженням.

Як повідомлялося, у лютому співробітники "Укрзалізниці" отримали зменшені виплати через брак коштів. Голова правління компанії Олександр Перцовський пояснював, що через російські атаки на енергетику та сильні морози мало різко впали перевезення вантажів залізницею. Водночас він обіцяв, що компанія розрахується зі співробітниками повністю після отримання 16 мільярдів гривень від держави.

Нгадаємо, 20 лютого Кабінет Міністрів прийняв рішення про запуск експериментального механізму державного замовлення на внутрішні пасажирські перевезення далекого сполучення. Мова йде про поступовий перехід до європейської моделі PSO (Public Service Obligation) ‒ коли держава постійно компенсує перевізнику різницю між фактичною собівартістю перевезень та чинними соціально доступними тарифами.