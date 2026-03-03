Українці перестають купувати нові авто з Китаю: топ-10 моделей лютого
У минулому місяці десять найпопулярніших моделей забезпечили 42% українського ринку нових легковиків.
До десятки бестселерів увійшли лише кросовери, при цьому жодного китайського бренду серед них не було, повідомляє "Укравтопром".
ТОП-10 нових легковиків лютого:
- TOYOTA RAV-4 ‒ 372 од.;
- RENAULT Duster ‒ 334 од.;
- TOYOTA Prado ‒ 229 од.;
- HYUNDAI Tucson ‒ 189 од.;
- MAZDA CX5 ‒ 166 од.;
- SKODA Kodiaq ‒ 129 од.;
- VOLKSWAGEN Touareg ‒ 127 од.;
- SKODA Karoq ‒ 117 од.;
- SUZUKI SX4 ‒ 72 од.;
- NISSAN X-Trail ‒ 71 од.
Як повідомлялося, китайська компанія BYD повідомила про зниження продажів автомобілів на 41% у лютому порівняно з аналогічним місяцем минулого року. Рекордно тривалі святкування Місячного Нового року призвели до майже повної зупинки виробництва та роздрібної торгівлі в Китаї протягом більшої частини місяця.
Найбільший у світі виробник електромобілів реалізував минулого місяця 190 190 автомобілів, включно з гібридними моделями з підзарядкою від мережі та повністю електричними. З них 187 782 одиниці припадають на пасажирські автомобілі ‒ основну частку продажів китайського виробника. Експорт автомобілів на нових джерелах енергії досяг 100 600 одиниць.
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