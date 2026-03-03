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Новини
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Українці перестають купувати нові авто з Китаю: топ-10 моделей лютого

авто

У минулому місяці десять найпопулярніших моделей забезпечили 42% українського ринку нових легковиків.

До десятки бестселерів увійшли лише кросовери, при цьому жодного китайського бренду серед них не було, повідомляє "Укравтопром".

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ТОП-10 нових легковиків лютого:

  • TOYOTA RAV-4 ‒ 372 од.;
  • RENAULT Duster ‒ 334 од.;
  • TOYOTA Prado ‒ 229 од.;
  • HYUNDAI Tucson ‒ 189 од.;
  • MAZDA CX5 ‒ 166 од.;
  • SKODA Kodiaq ‒ 129 од.;
  • VOLKSWAGEN Touareg ‒ 127 од.;
  • SKODA Karoq ‒ 117 од.;
  • SUZUKI SX4 ‒ 72 од.;
  • NISSAN X-Trail ‒ 71 од.

Як повідомлялося, китайська компанія BYD повідомила про зниження продажів автомобілів на 41% у лютому порівняно з аналогічним місяцем минулого року. Рекордно тривалі святкування Місячного Нового року призвели до майже повної зупинки виробництва та роздрібної торгівлі в Китаї протягом більшої частини місяця.

Найбільший у світі виробник електромобілів реалізував минулого місяця 190 190 автомобілів, включно з гібридними моделями з підзарядкою від мережі та повністю електричними. З них 187 782 одиниці припадають на пасажирські автомобілі ‒ основну частку продажів китайського виробника. Експорт автомобілів на нових джерелах енергії досяг 100 600 одиниць.

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авто (4445) модель (34) Volkswagen (253) Toyota (167) Skoda (70)
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Топ коментарі
+10
Чудово
Навіщо витрача гроші на китайське лайно
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03.03.2026 12:21 Відповісти
+6
Навряд чи китайські авто витримають 22 роки))
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03.03.2026 12:41 Відповісти
+4
Звичайно, я вже 22 роки на Ланосі 1,5 їжджу і нормас
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03.03.2026 12:32 Відповісти
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Чудово
Навіщо витрача гроші на китайське лайно
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03.03.2026 12:21 Відповісти
Звичайно, я вже 22 роки на Ланосі 1,5 їжджу і нормас
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03.03.2026 12:32 Відповісти
Навряд чи китайські авто витримають 22 роки))
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03.03.2026 12:41 Відповісти
Так я ж про це й кажу. Зараз такі дороги, що краще їздити на нежалкому авто, бо в місті ще більш-менш, а як я по місту майже не їжджу тільки на дачу, а до села дорога майже вбита то краще на Ланосі ніж спалити якісь 10-15К баксів і потім перейматись тим, що по ямах треба їхати.
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03.03.2026 12:45 Відповісти
100%. Коли моя шкода крякне, візьму ланец, можна хоч кожен місяць новий
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03.03.2026 14:20 Відповісти
Купіть Ваш і не мучайтесь, але не ворожий китай
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03.03.2026 12:42 Відповісти
Я не сказав шо я мучусь. Я сказав шо мені і на Ланосі нормально.
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03.03.2026 12:56 Відповісти
це, звісно, чудово. що не купують китайське лайно. Але й у цьому списку є деяке лайно-бидловози, на яке лохи ведуться - типу NISSAN X-Trail. туди ж кашкаї різні паршиві. Взагалі - значно краще за ці SUV - нормальний універсал, купа вагів, форди, сітроени.
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03.03.2026 16:18 Відповісти
Подекуди взагалі забороняють підключати телефони до китайських авто щоб ті не скасували контакти і історії дзвінків та текстів. В Штатах так взагалі повна заборона імпорту шпигунського обладнання яке ще вміє трохи їздити.
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03.03.2026 13:16 Відповісти
у нас поки що китайські двигуни і контроллери, які регулярно падають на голови, не є причиною відмови від всього китайського, причиноє є виключно якість товару.
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03.03.2026 13:35 Відповісти

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