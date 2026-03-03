Тайвань терміново шукає альтернативні джерела СПГ після зупинки експорту з Катару: газу залишилося до кінця березня

Тайвань шукає альтернативні джерела зрідженого природного газу після того, як закриття експортного заводу в Катарі поставило під загрозу близько третини його поставок життєво важливого енергоносія.

Про це повідомляє Bloomberg.

Прем’єр-міністр Чо Чон Тай у вівторок повідомив законодавцям, що на острові наразі достатньо СПГ, щоб вистачило до кінця березня після координації дій у надзвичайних ситуаціях та за рахунок наявних резервних запасів.

Міністерство економіки та імпортер нафти і газу активували механізми реагування на надзвичайні ситуації та забезпечать постачання через диверсифіковані ринки, щоб гарантувати стабільність економіки, зазначив прем’єр.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Наразі через невизначені строки відновлення експорту СПГ з Катару Тайбей змушений шукати альтернативи.

Зокрема, острів може почати закуповувати газ з США або Австралії та вести переговори про взаємодопомогу з іншими східноазійськими імпортерами СПГ, такими як Японія та Південна Корея. Також Тайвань планує збільшити імпорт газу зі США до 15-20% до 2029 року.

Як повідомлялося, найбільший у світі виробник і експортер скрапленого природного газу (СПГ) ‒ катарська компанія QatarEnergy ‒ повідомила про призупинення виробництва. Виробництво СПГ у Катарі забезпечує близько 20% світового ринку цього палива та відіграє ключову роль у балансуванні попиту як на азійському, так і на європейському ринках.