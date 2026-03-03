Тайвань терміново шукає альтернативні джерела СПГ після зупинки експорту з Катару: газу залишилося до кінця березня
Тайвань шукає альтернативні джерела зрідженого природного газу після того, як закриття експортного заводу в Катарі поставило під загрозу близько третини його поставок життєво важливого енергоносія.
Про це повідомляє Bloomberg.
Прем’єр-міністр Чо Чон Тай у вівторок повідомив законодавцям, що на острові наразі достатньо СПГ, щоб вистачило до кінця березня після координації дій у надзвичайних ситуаціях та за рахунок наявних резервних запасів.
Міністерство економіки та імпортер нафти і газу активували механізми реагування на надзвичайні ситуації та забезпечать постачання через диверсифіковані ринки, щоб гарантувати стабільність економіки, зазначив прем’єр.
Наразі через невизначені строки відновлення експорту СПГ з Катару Тайбей змушений шукати альтернативи.
Зокрема, острів може почати закуповувати газ з США або Австралії та вести переговори про взаємодопомогу з іншими східноазійськими імпортерами СПГ, такими як Японія та Південна Корея. Також Тайвань планує збільшити імпорт газу зі США до 15-20% до 2029 року.
Як повідомлялося, найбільший у світі виробник і експортер скрапленого природного газу (СПГ) ‒ катарська компанія QatarEnergy ‒ повідомила про призупинення виробництва. Виробництво СПГ у Катарі забезпечує близько 20% світового ринку цього палива та відіграє ключову роль у балансуванні попиту як на азійському, так і на європейському ринках.
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