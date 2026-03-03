Соціальне житло в оренду: 8 громад пройшли перший етап оцінки проєктів

Вісім громад пройшли перший етап оцінки в рамках експериментального проєкту зі створення соціального житла для оренди. Це Львівська, Житомирська, Полтавська, Миколаївська, Кременчуцька, Бучанська, Обухівська та Дрогобицька громади.

Саме вони продовжать участь у відборі з-поміж 25 громад, які подали заявки, повідомляє пресслужба Мінрозвитку.

"Проєкт передбачає будівництво житла, яке залишатиметься у власності громад і здаватиметься в оренду за цінами нижчими за ринкові, що визначено в постанові Уряду №796. Насамперед таке житло зможуть орендувати внутрішньо переміщені особи, ветерани, родини загиблих захисників, а також вчителі, лікарі й працівники критичної інфраструктури", ‒ зазначили у відомстві.

Пілотну фазу фінансують за підтримки Європейського інвестиційного банку та Європейської комісії. На неї спрямовано 100 млн євро ‒ порівну кредитних і грантових коштів із загального пакета у 400 млн євро, виділених на ініціативу. Участь у проєкті передбачає також фінансову відповідальність громад, зокрема їхню здатність обслуговувати кредит.

Оцінку пропозицій від громад проводить спеціальна комісія за участі представників Мінрозвитку, Мінфіну, та Агентства відновлення. Представники Європейської Комісії і ЄІБ долучені як незалежні спостерігачі.

На першому етапі оцінювали наявність у територіальної громади земельної ділянки, відповідної соціальної інфраструктури, кількість ВПО, готовність до співфінансування та досвід реалізації інвестиційних проєктів.

"Наступний крок ‒ презентації концепцій забудови та фінансових моделей реалізації проєкту. Вісім громад мають показати конкретні плани: проєктні рішення, розташування, доступ до інфраструктури та спроможність реалізувати будівництво. Презентації концепцій та фінансових моделей відбудуться на початку березня. Після цього комісія здійснить виїзди на місця і визначить кілька громад для пілотної реалізації", ‒ пояснили у Мінрозвитку.

Очікується, що в межах проєкту нове житло зможуть отримати приблизно 2 тисячі родин.

Як повідомлялося, уряд запровадив спрощену процедуру надання тимчасового житла для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Організації та установи, що надають прихисток ВПО, отримали можливість орендувати державне та комунальне майно за символічну плату.

Громадські об’єднання та благодійні організації можуть орендувати приміщення для проживання ВПО за ставкою 0,01 від розрахункової орендної плати. Державні та комунальні установи у сферах освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури й спорту та соціального захисту можуть орендувати майно для розміщення ВПО без проведення аукціону ‒ за 1 гривню на рік за кожен об’єкт.