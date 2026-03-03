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Новини Допомога Україні
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Цьогоріч Україна отримала майже 2 тисячі одиниць енергообладнання: хто надав допомогу?

енергообладнання

Протягом січня-лютого 2026 року до України надійшло понад 1963 одиниці енергетичного обладнання, зокрема генератори, трансформатори, блочно-модульні котельні (БМК), когенераційні установки (КГУ) та котли.

Про це повідомляє Міненерго.

Допомогу надали партнери з ЄС, Німеччини, Литви, Латвії, Словаччини, Австрії, Естонії, Франції, Японії, Молдови, Азербайджану, Норвегії, Швеції, Італії, Бельгії, Чехії, Данії, Польщі, Кіпру, Швейцарії, а також UNICEF/WASH.

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Очікується надходження ще понад 2 000 генераторів, 127 трансформаторів та 199 одиниць іншого обладнання, зокрема котлів, БМК і КГУ.

Упродовж останніх двох місяців зі складів хабів Міненерго відправлено понад 1 691 тонну гуманітарної допомоги для підтримки лікарень, соціальних установ, об’єктів критичної інфраструктури та інших закладів. До регіонів було відвантажено 1 135 генераторів та 126 одиниць блочно-модульних котелень, когенераційних установок і котлів.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Україна отримала від міжнародних партнерів 27 307 тонн гуманітарної допомоги, з яких понад 25 307 тонн уже розподілено між регіонами.

Як повідомлялося, за останні чотири роки Україна отримала від міжнародних партнерів майже двісті когенераційних установок, призначених для пом’якшення наслідків регулярного руйнування енергетичної інфраструктури росіянами. Проте понад 40% когенераційного обладнання, переданого США, досі не введено в експлуатацію.

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Азербайджан (210) Україна (849) Швейцарія (401) обладнання (87) Мінекоенерго (60) генератор (146)
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Галущенко з міндічем, мабуть на гроші, що були виведені з 2019 року з України шоблою приблуд з Урядового кварталу, купили дещо з обладнання для України!!! Але, тільки ДЕЩО….
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03.03.2026 14:54 Відповісти
Не "хто надав допомогу" а "де воно все"?
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03.03.2026 14:57 Відповісти
Коли Кличко перед зимою обіцяв, що з 5-х отриманих КГУ дві встановили і встановлюють ще 3, я наївно сподівався, що їх встановлять до лютих морозів, але до весни не встановили, може встановлять до наступної, але з підлеглими боксера ні в чому не можна бути впевненим.
І "чергова по буфету", про всяк випадок, не смикай мене більше, все одно не відповім, думаю тебе не стосується, в якому районі Києва я живу.
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03.03.2026 14:58 Відповісти
Я вже через пів року чекаю кримінальної справи про розкрадання допомоги. Аксіома Зе.
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03.03.2026 15:05 Відповісти
Хто-ж це змародерив усі кошти на енергетику,зе це твої любимі друзі -(міндіч,цукерман)які з грошима здриснули в колиску вашої нації...
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03.03.2026 15:06 Відповісти
Ще минуле не розікрали, а ви нове даєте! Майте совість!
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03.03.2026 15:42 Відповісти
... хто надав допомогу?
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Лучше задайте вопрос: "А кто ее получил или где она до сих пор складируется?"
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03.03.2026 15:44 Відповісти
Знову "перли" від автора, "надійшло понад 1963 одиниці"
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03.03.2026 16:11 Відповісти
"Проте понад 40% когенераційного обладнання, переданого США, досі не введено в експлуатацію" - чому вказані відсотки лише стосовно обладнання зі США? А решту вже встановлено?
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03.03.2026 16:17 Відповісти

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