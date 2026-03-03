Цьогоріч Україна отримала майже 2 тисячі одиниць енергообладнання: хто надав допомогу?

Протягом січня-лютого 2026 року до України надійшло понад 1963 одиниці енергетичного обладнання, зокрема генератори, трансформатори, блочно-модульні котельні (БМК), когенераційні установки (КГУ) та котли.

Про це повідомляє Міненерго.

Допомогу надали партнери з ЄС, Німеччини, Литви, Латвії, Словаччини, Австрії, Естонії, Франції, Японії, Молдови, Азербайджану, Норвегії, Швеції, Італії, Бельгії, Чехії, Данії, Польщі, Кіпру, Швейцарії, а також UNICEF/WASH.

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Очікується надходження ще понад 2 000 генераторів, 127 трансформаторів та 199 одиниць іншого обладнання, зокрема котлів, БМК і КГУ.

Упродовж останніх двох місяців зі складів хабів Міненерго відправлено понад 1 691 тонну гуманітарної допомоги для підтримки лікарень, соціальних установ, об’єктів критичної інфраструктури та інших закладів. До регіонів було відвантажено 1 135 генераторів та 126 одиниць блочно-модульних котелень, когенераційних установок і котлів.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Україна отримала від міжнародних партнерів 27 307 тонн гуманітарної допомоги, з яких понад 25 307 тонн уже розподілено між регіонами.

Як повідомлялося, за останні чотири роки Україна отримала від міжнародних партнерів майже двісті когенераційних установок, призначених для пом’якшення наслідків регулярного руйнування енергетичної інфраструктури росіянами. Проте понад 40% когенераційного обладнання, переданого США, досі не введено в експлуатацію.