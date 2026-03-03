Гривня впала до нового історичного мінімуму щодо долара: Нацбанк встановив офіційний курс на середу

Курс гривні впав до нового історичного рекорду щодо долара.

За підсумками торгів на міжбанку, Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара США на середу, 4 березня, на рівні 43,4548 грн/$, порівняно із 43,2343 грн/$ у вівторок. Це новий історичний мінімум, попередній було зафіксовано 19 січня, коли він опускався до 43,4130 грн/$.

Водночас курс гривні до євро зміцнився ще на 14 копійок – до 50,4597 грн за євро. 19 лютого він встановив новий історичний мінімум, опустившись до 51,2577 грн за євро.

Читайте більше важливих новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначається на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролює ситуацію та на постійній основі компенсує структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.