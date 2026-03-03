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Новини Падіння гривні
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Гривня впала до нового історичного мінімуму щодо долара: Нацбанк встановив офіційний курс на середу

Гривня впала до нового історичного мінімуму щодо долара США

Курс гривні впав до нового історичного рекорду щодо долара.

За підсумками торгів на міжбанку, Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара США на середу, 4 березня, на рівні 43,4548 грн/$, порівняно із 43,2343 грн/$ у вівторок. Це новий історичний мінімум, попередній було зафіксовано 19 січня, коли він опускався до 43,4130 грн/$.

курс

Водночас курс гривні до євро зміцнився ще на 14 копійок – до 50,4597 грн за євро. 19 лютого він встановив новий історичний мінімум, опустившись до 51,2577 грн за євро.

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Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначається на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролює ситуацію та на постійній основі компенсує структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

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валюта (2504) гривня (1828) курс (1757) НБУ (9740) обмін валюти (959)
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Топ коментарі
+10
А шо там гундосий піся-грай гнусавив після виборів: "хаос будєт, грівня по 40".
Ну все ж підтвердилось!
І, як вишенька на тортику - "я ваш вирок!" і "я вам нічєво нє должен!"
Він же ж нічого і не приховував. Правда ж?
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03.03.2026 16:27 Відповісти
+9
А уявляєте війна закінчиться іііііі..... Гривня не те що впаде. До центру Землі дістане.
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03.03.2026 16:26 Відповісти
+6
45 гарантовано! зЄлЄнскій обіцяв.
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03.03.2026 17:43 Відповісти
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А уявляєте війна закінчиться іііііі..... Гривня не те що впаде. До центру Землі дістане.
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03.03.2026 16:26 Відповісти
Тому не можна, щоб закінчувалася. Гроші давати перестануть і буде капець.
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03.03.2026 16:35 Відповісти
тоді закінчаться українці і гривня вже нікому не потрібна буде
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03.03.2026 20:21 Відповісти
Нам обіцяють, що на той час ми будемо у Європі. Красти будуть у євро.
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04.03.2026 08:40 Відповісти
Чого, в будь якому разі десь в далеких канадійських котеджах будуть стояти гривні - на каміні, в рамочці під склом, поруч з рушниками й керамічними тарілками.
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04.03.2026 14:11 Відповісти
А шо там гундосий піся-грай гнусавив після виборів: "хаос будєт, грівня по 40".
Ну все ж підтвердилось!
І, як вишенька на тортику - "я ваш вирок!" і "я вам нічєво нє должен!"
Він же ж нічого і не приховував. Правда ж?
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03.03.2026 16:27 Відповісти
🤡
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03.03.2026 16:34 Відповісти
Ще можна додати святе ПРАВО тупої зеленої банди НА ПОМИЛКУ. На дуже багато дуже великих помилок. Щоденних...
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03.03.2026 20:13 Відповісти
45 гарантовано! зЄлЄнскій обіцяв.
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03.03.2026 17:43 Відповісти
ну да .. все інше вже виконав - війна і хаос є.

ще трішки гривню опустить

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03.03.2026 20:23 Відповісти

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