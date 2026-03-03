Гривня впала до нового історичного мінімуму щодо долара: Нацбанк встановив офіційний курс на середу
Курс гривні впав до нового історичного рекорду щодо долара.
За підсумками торгів на міжбанку, Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара США на середу, 4 березня, на рівні 43,4548 грн/$, порівняно із 43,2343 грн/$ у вівторок. Це новий історичний мінімум, попередній було зафіксовано 19 січня, коли він опускався до 43,4130 грн/$.
Водночас курс гривні до євро зміцнився ще на 14 копійок – до 50,4597 грн за євро. 19 лютого він встановив новий історичний мінімум, опустившись до 51,2577 грн за євро.
Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.
За цього режиму офіційний курс визначається на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролює ситуацію та на постійній основі компенсує структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.
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Ну все ж підтвердилось!
І, як вишенька на тортику - "я ваш вирок!" і "я вам нічєво нє должен!"
Він же ж нічого і не приховував. Правда ж?
ще трішки гривню опустить