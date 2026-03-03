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Новини
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Сталеві бункери-криївки від "Метінвесту" Ахметова планують вивести на міжнародний ринок

криївка

Група "Метінвест" Ріната Ахметова планує масштабувати виробництво сталевих укриттів та вийти з цією продукцією на міжнародний ринок.

Про це операційний директор компанії Олександр Мироненко розповів під час конференції "Війна ʼ26: люди проти машин" від видання "Українська правда", яка зібрала військових, аналітиків, представників оборонної індустрії, бізнесу та медіа, передає пресслужба "Метінвесту".

Учасники конференції обговорили поєднання людського потенціалу й технологій у воєнних умовах, нарощування виробництва озброєння та підтримку мотивації суспільства на п’ятому році повномасштабної війни. 

Під час заходу також відбулася виставка продукції українських виробників для Сил оборони. Серед дронів, роботизованих комплексів і бронетехніки "Метінвест" представив сталеву підземну "криївку" для військових, яку могли оглянути всі охочі.

Сталеві бункери-криївки від Метінвесту Ахметова планують вивести на міжнародний ринок

За словами Мироненка, історія створення укриттів розпочалася 24 лютого 2022 року, коли компанія шукала рішення для укріплення Запоріжжя. Базову конструкцію з хвилястої сталі було доопрацьовано відповідно до вимог військових – збільшено діаметр і довжину, посилено захисні характеристики.

Нині такі "криївки" встановлюють на всіх напрямках активних бойових дій – від Харкова до Херсона. На їхній основі збудовано два підземні шпиталі на Запорізькому та Донецькому напрямках, а також кілька десятків командних пунктів.

У компанії зазначають, що для кратного збільшення виробництва необхідне прогнозоване державне замовлення на 3-6 років. Це дозволить планувати обсяги, інвестувати у виробничі потужності та створювати нові робочі місця.

"Ми співпрацюємо з профільними міністерствами, щоб отримати чіткі графіки й параметри замовлень. Також ведемо перемовини з потенційними іноземними партнерами щодо масштабування виробництва та виходу на зовнішні ринки", – зазначив Мироненко.

Він додав, що в цілому в межах "Сталевого фронту Ріната Ахметова" до ЗСУ вже поставлено біля 900 криївок.

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Як повідомлялося, крім того, мілітарна ініціатива "Сталевий фронт Ріната Ахметова" регулярно підтрмує 1-й корпус НГУ "Азов". Зокрема, у січні передалинову партію безпілотників загальною вартістю 214 млн грн

З урахуванням цієї поставки сумарний обсяг допомоги для корпусу "Азов" протягом останнього року зріс до 600 млн грн. Фінансування спрямовували на ключові технологічні рішення для фронту, а також на забезпечення підрозділів необхідною технікою та підтримку в тилу.

Автор: 

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Топ коментарі
+5
Телевізор-то головне.І світлина вождя рлемені.
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03.03.2026 18:26 Відповісти
+3
ачько якесь, із вбудованим телемарахфоном
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03.03.2026 18:21 Відповісти
+2
Так закопати і ще прикрити колодома-плитами-насипом
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03.03.2026 18:37 Відповісти
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ачько якесь, із вбудованим телемарахфоном
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03.03.2026 18:21 Відповісти
Ну, якщо там ще й телемарафон буде вшитий у стіни, то це вже не бункер, а справжня цифрова в'язниця) а якщо серйозно, "спокійні часи" тепер тільки в підручниках історії, сталеві укриття - це найперспективніший стартап
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03.03.2026 18:49 Відповісти
Труба, обрізана....
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03.03.2026 18:24 Відповісти
Як і найвеличніший лідор.
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03.03.2026 22:09 Відповісти
Телевізор-то головне.І світлина вождя рлемені.
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03.03.2026 18:26 Відповісти
Телевізор чи фото то дрібниці. Головне, що такі укриття реально потрібні людям і можуть врятувати життя.
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03.03.2026 19:03 Відповісти
кому які асоціації ближче
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03.03.2026 18:30 Відповісти
Виглядає якось гламурно. Витримає 120 мм міну?
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03.03.2026 18:33 Відповісти
Так закопати і ще прикрити колодома-плитами-насипом
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03.03.2026 18:37 Відповісти
Так і бажано поглибше)
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03.03.2026 18:42 Відповісти
Дивлячись на яку глибину закопати, і яку подушку зверху зробити.
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03.03.2026 18:41 Відповісти
В тому то і суть задумки-готовий влок закопуй і накривай що під рукою або в суміжників зможеш ********
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03.03.2026 18:46 Відповісти
Основний удар бере на себе товстий шар землі, а металева капсула просто тримає цей об'єм, щоб людей всередині не розчавило і не засипало
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03.03.2026 18:50 Відповісти
Глядя на то, куда катится мир, эти "стальные капсулы" скоро станут самым востребованным мерчем. Грустно, конечно, но безопасность нынче валюта покрепче золота. Спрос на международном рынке гарантирован
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03.03.2026 18:45 Відповісти
Хтось міг собі уявити у 2013, що за тринадцять років підприємства ахметова вироблятимуть криївки?
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03.03.2026 19:54 Відповісти
а гниду ахметова піарять і піарять піарять і піарять
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03.03.2026 20:32 Відповісти
... ще трошки і головний мафіозі буде патужним рятівником.
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03.03.2026 22:23 Відповісти

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