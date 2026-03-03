Сталеві бункери-криївки від "Метінвесту" Ахметова планують вивести на міжнародний ринок

Група "Метінвест" Ріната Ахметова планує масштабувати виробництво сталевих укриттів та вийти з цією продукцією на міжнародний ринок.

Про це операційний директор компанії Олександр Мироненко розповів під час конференції "Війна ʼ26: люди проти машин" від видання "Українська правда", яка зібрала військових, аналітиків, представників оборонної індустрії, бізнесу та медіа, передає пресслужба "Метінвесту".

Учасники конференції обговорили поєднання людського потенціалу й технологій у воєнних умовах, нарощування виробництва озброєння та підтримку мотивації суспільства на п’ятому році повномасштабної війни.

Під час заходу також відбулася виставка продукції українських виробників для Сил оборони. Серед дронів, роботизованих комплексів і бронетехніки "Метінвест" представив сталеву підземну "криївку" для військових, яку могли оглянути всі охочі.

За словами Мироненка, історія створення укриттів розпочалася 24 лютого 2022 року, коли компанія шукала рішення для укріплення Запоріжжя. Базову конструкцію з хвилястої сталі було доопрацьовано відповідно до вимог військових – збільшено діаметр і довжину, посилено захисні характеристики.

Нині такі "криївки" встановлюють на всіх напрямках активних бойових дій – від Харкова до Херсона. На їхній основі збудовано два підземні шпиталі на Запорізькому та Донецькому напрямках, а також кілька десятків командних пунктів.

У компанії зазначають, що для кратного збільшення виробництва необхідне прогнозоване державне замовлення на 3-6 років. Це дозволить планувати обсяги, інвестувати у виробничі потужності та створювати нові робочі місця.

"Ми співпрацюємо з профільними міністерствами, щоб отримати чіткі графіки й параметри замовлень. Також ведемо перемовини з потенційними іноземними партнерами щодо масштабування виробництва та виходу на зовнішні ринки", – зазначив Мироненко.

Він додав, що в цілому в межах "Сталевого фронту Ріната Ахметова" до ЗСУ вже поставлено біля 900 криївок.

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Як повідомлялося, крім того, мілітарна ініціатива "Сталевий фронт Ріната Ахметова" регулярно підтрмує 1-й корпус НГУ "Азов". Зокрема, у січні передалинову партію безпілотників загальною вартістю 214 млн грн.

З урахуванням цієї поставки сумарний обсяг допомоги для корпусу "Азов" протягом останнього року зріс до 600 млн грн. Фінансування спрямовували на ключові технологічні рішення для фронту, а також на забезпечення підрозділів необхідною технікою та підтримку в тилу.