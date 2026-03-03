Державний борг України в січні зріс на $1,67 мільярда, – Мінфін

Державний та гарантований державою борг України станом на 31 січня 2026 року становив 9,21 трлн грн, або $215 млрд.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів.

Зокрема, з цієї суми:

державний та гарантований державою зовнішній борг – 7,16 трлн грн (77,69% загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або $167,04 млрд;

державний та гарантований державою внутрішній борг – 2,06 трлн грн (22,31%), або $47,97 млрд.

Державний борг України становив 8,93 трлн грн (96,97% загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або $208,5 млрд.

Державний зовнішній борг становив 6,94 трлн грн (75,34% загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або $162 млрд.

Державний внутрішній борг становив 1,99 трлн грн (21,63% загальної суми державного та гарантованого державою боргу),або $46,5 млрд.

Гарантований державою борг України становив 278,84 млрд грн (3,03%), або $6,51 млрд, зокрема:

гарантований державою зовнішній борг – 216,12 млрд грн (2,35%), або $5,04 млрд;

гарантований державою внутрішній борг – 62,73 млрд грн (0,68%), або $1,46 млрд.

Як зазначається, протягом січня 2026 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась у гривневому еквіваленті на 169,92 млрд грн і в доларовому еквіваленті державний та гарантований державою борг збільшився на $1,67 млрд.

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Держборг у 2025 році

Як повідомлялося, станом на кінець 2025 року загальна сума державного та гарантованого державою боргу України становила 9,04 трлн грн ($213,3 млрд), що на 29,5% (28,4% в доларовому еквіваленті) більше, ніж на кінець 2024 року. За рік загальна сума державного та гарантованого боргу зросла на 2,06 трлн грн (на $47,3 млрд) та сягнула 98,4% прогнозного ВВП України у 2025 році.

Нагадаємо, наприкінці грудня минулого року Україна оголосила про успішне завершення реструктуризації державних деривативів, прив'язаних до ВВП (ВВП-варантів), шляхом їх обміну на новий випуск єврооблігацій з погашенням у 2032 році на загальну суму $3,5 млрд.

За оцінками Міністерства фінансів, без цієї реструктуризації виплати за ВВП-варантами в 2025-2041 роках могли б сягнути від $6 млрд до $20 млрд залежно від темпів економічного зростання.