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Новини Бюджет-2026
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Ставки за державними облігаціями у гривні падають сьомий тиждень поспіль

ставка,учетная

Міністерство фінансів всьоме поспіль знизило ставки за гривневими облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП), хоча до цього вони були незмінними з квітня 2025 року.

Про це свідчать результати первинних аукціонів з розміщення ОВДП, які відбулися у вівторок, 3 березня.

Зокрема, Мінфін дорозмістив воєнні 13-місячні ОВДП на 2,15 млрд грн під 15,13% річних, хоча попит на ці цінні папери перевищував 4,6 млрд грн. Тиждень тому Мінфін розміщував такі облігації під 15,22% річних, а чотири тижні тому – під 15,68% річних.

Крім того, міністерство розмістило новий випуск 38-місячних облігацій на 2,15 млрд грн під 16,16% річних, хоча обсяг поданих на придбання цих паперів заявок перевищував 17,8 млрд грн. Минулого тижня ОВДП з таким же терміном обігу розміщували під 16,26% річних, чотири тижні тому – під 16,99-17%, а п'ять тижнів тому – під 17,30-17,34% річних.

Мінфін також дорозмістив півторарічні валютні облігації на $50,5 млн, ставку за ними вдалося знизити до 3,43% річних, порівняно із 3,8% тижнем раніше. При цьому міністерство задовольнило лише 47 із 140 поданих заявок на загальну суму близько $385 млн.

Загалом за підсумками аукціонів з розміщення ОВДП 3 березня до держбюджету вдалося залучити 6,44 млрд грн, додали у Мінфіні.

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Як повідомлялося, у січні Мінфін вперше з квітня минулого року почав знижувати ставки за гривневими облігаціями внутрішньої державної позики.

Цей процес прискорився після того, як Національний банк з 30 січня знизив облікову ставку до 15% річних з рівня 15,5%, на якому вона перебувала з березня 2025 року.

Автор: 

держбюджет (1728) держборг (1153) Мінфін (3004) ОВДП (832) облігації (1502)
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03.03.2026 20:27 Відповісти
Розумію,що судити по собі не варто, але скільки бабусь купили облігацій...
Тому риторичне питання кому дали заробити...
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03.03.2026 20:30 Відповісти
Ви не повірите, але і тут винен Порошенко. Бо він мав забезпечити правління Боневтіка Позорно-Брехливого мінімум на 7 років з достатком грошей в казні, а він цього не зробив. І Боневтік стикнувся з нестачею грошей. Навіть міндічам немає чого красти. Ото скитаються по міністерствах і насилу по центу збирають кожного місяця "двушку" на москву.
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03.03.2026 20:47 Відповісти

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