Релокація бізнесу в Україні: за рік переїхало понад 12 тисяч компаній

Понад 12 тисяч компаній релокувалися до інших регіонів у 2025 році, деякі бізнеси змінювали адресу кілька разів протягом року. Загалом зафіксовано 12 920 переїздів ‒ на 11% більше, ніж у 2024 році, але все ще менше, ніж до початку повномасштабної війни.

Про це повідомляє "Опендатабот".

Сфера діяльності

Найактивніше переїжджають компанії оптової торгівлі ‒ майже кожна третя: 3798 бізнесів. За ними йдуть будівництво будівель (732 компанії або 6%), операції з нерухомістю (645 або 5%), сільське господарство (639 або 5%) та роздрібна торгівля (526 або 4%).

Популярні маршрути

Найпопулярніший маршрут ‒ з Києва до Київської області (779 компаній). У зворотному напрямку ‒ з області до столиці ‒ 663 переїзди. Серед інших лідерів: Київ → Дніпропетровщина (565), Київ → Харківщина (521), Дніпропетровщина → Київ (501).

Загалом найбільше релокацій відбулося саме з Києва ‒ 12 558, або 30% від усіх переміщень. Далі йдуть Дніпропетровська область (4200 або 10%), Одеська (2884 або 7%), Київська (2755 або 7%) та Харківська (2336 або 6%).

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Куди найчастіше переїжджали

Серед регіонів, куди бізнес переїжджає, лідером також залишається Київ ‒ 11 765 компаній, або 28,3% усіх релокацій. До Дніпропетровщини переїхали 4048 компаній (10%), до Харківщини ‒ 2889 (7%), до Одеської ‒ 2880 (6,9%), до Київської ‒ 2729 (6,6%).

Попри велику кількість переїздів, кількість компаній зросла лише в 8 регіонах. Найбільший приріст зафіксовано на прифронтових Харківщині (+553 бізнеси) та Запоріжжі (+419). Також додалося на Львівщині (+213), Сумщині (+177), Закарпатті (+105), Херсонщині (+95), Житомирщині (+53) та Івано-Франківщині (+48).

Водночас у 19 регіонах компаній стало менше. Найбільший відтік ‒ у Києві (−793 компанії). Також втратили Донецька область (−155), Дніпропетровська (−152), Волинська (−101) та Луганська (−85).

Лідери

До списку найбільших релокантів за доходами увійшли компанії з мільярдними оборотами. Лідером стала ЗЕ.ТЕК з доходом 14,17 млрд грн ‒ переїхала з Києва до Рівненської області, працює у сфері постачання електроенергії та газу.

ДТЕК Курахівська ТЕС з доходом 8,21 млрд грн релокувалася з Донецької до Запорізької області. Серед інших великих гравців ‒ "Укравіасистем", "Міт Пром", "Стіллаква", "Буський консервний завод" та "Якобз Дау Егбертс Україна", які переважно обрали новим місцем реєстрації Київ.

Як повідомлялося, безпекові ризики стали головною причиною релокації потужностей за кордон для 89% українських виробників оборонної продукції. 61% компаній зазначили неможливість експортувати продукцію, а 56% ‒ низькі обсяги державних замовлень та обмеження на експорт технологій.

78% компаній уже вивели або планують вивести за кордон виробничі потужності, права на технології та R&D-офіси. Найчастіше для релокації обирають Польщу, Чехію, США, Словаччину та Естонію.