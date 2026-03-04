Дубай ‒ більше не рай для туристів: світові бренди через війну масово закривають магазини на Близькому Сході

У Дубаї та інших великих торгових центрах Близького Сходу багато магазинів зачинені або працюють з мінімальним штатом, оскільки ескалація конфлікту в регіоні спричинила хаос для бізнесу та подорожей.

Про це повідомляє Reuters.

Chalhoub Group, яка керує 900 магазинами брендів від Versace та Jimmy Choo до Sephora по всьому регіону, повідомила, що її магазини в Бахрейні зачинені. Водночас в інших країнах, включно з Об’єднаними Арабськими Еміратами, Саудівською Аравією та Йорданією, вони залишилися відкритими, але відвідування персоналу є "добровільним".

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"Ми працюємо з невеликою командою, до складу якої входять лише ті працівники, які добровільно зголосилися та почуваються комфортно, приходячи до магазину", ‒ зазначила віцепрезидентка з комунікацій Chalhoub Лінн аль-Хатіб.

Гігант електронної комерції Amazon закрив свій центр виконання замовлень в Абу-Дабі, призупинив поставки по всьому регіону та наказав співробітникам у Саудівській Аравії та Йорданії залишатися вдома.

Власник Gucci, компанія Kering, заявила, що її магазини тимчасово зачинені в ОАЕ, Кувейті, Бахрейні та Катарі, а також призупинено всі поїздки співробітників на Близький Схід.

Акції компаній-виробників предметів розкоші LVMH, Hermès та Richemont (власника Cartier) у понеділок удень впали на 4-5,7%, оскільки інвестори оцінили наслідки конфлікту.

Закриття аеропортів різко припинило туристичний потік до регіону, а ракетні удари, зокрема той, що пошкодив п’ятизірковий готель Fairmont Palm у Дубаї, відлякують мандрівників.

"Якщо припустити, що ринок торгівлі подорожами в регіоні оцінюється в $5-6 млрд і його закриють на місяць, то під загрозою опиняться сотні мільйонів доларів", ‒ пояснив Віктор Діжон, старший партнер консалтингової компанії Kearney.

Як повідомлялося, ціни на авіаквитки між Азією та Європою різко злетіли після закриття основних авіаційних хабів на Близькому Сході через війну США та Ізраїлю проти Ірану. На сайтах авіакомпаній квитки на багато популярних напрямків уже розпродані на кілька днів уперед.

Найважливіші аеропорти країн Перської затоки, зокрема найбільший у світі міжнародний аеропорт Дубая, який зазвичай обслуговує понад 1000 рейсів на добу, залишаються закритими вже четвертий день поспіль. Це суттєво зменшило пропускну здатність на ключових маршрутах, зокрема з Австралії до Європи, де Emirates та Qatar Airways традиційно контролюють значну частку ринку.