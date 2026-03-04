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Новини Операція США проти Ірану
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Дубай ‒ більше не рай для туристів: світові бренди через війну масово закривають магазини на Близькому Сході

дубай

У Дубаї та інших великих торгових центрах Близького Сходу багато магазинів зачинені або працюють з мінімальним штатом, оскільки ескалація конфлікту в регіоні спричинила хаос для бізнесу та подорожей.

Про це повідомляє Reuters.

Chalhoub Group, яка керує 900 магазинами брендів від Versace та Jimmy Choo до Sephora по всьому регіону, повідомила, що її магазини в Бахрейні зачинені. Водночас в інших країнах, включно з Об’єднаними Арабськими Еміратами, Саудівською Аравією та Йорданією, вони залишилися відкритими, але відвідування персоналу є "добровільним".

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"Ми працюємо з невеликою командою, до складу якої входять лише ті працівники, які добровільно зголосилися та почуваються комфортно, приходячи до магазину", ‒ зазначила віцепрезидентка з комунікацій Chalhoub Лінн аль-Хатіб.

Гігант електронної комерції Amazon закрив свій центр виконання замовлень в Абу-Дабі, призупинив поставки по всьому регіону та наказав співробітникам у Саудівській Аравії та Йорданії залишатися вдома.

Власник Gucci, компанія Kering, заявила, що її магазини тимчасово зачинені в ОАЕ, Кувейті, Бахрейні та Катарі, а також призупинено всі поїздки співробітників на Близький Схід.

Акції компаній-виробників предметів розкоші LVMH, Hermès та Richemont (власника Cartier) у понеділок удень впали на 4-5,7%, оскільки інвестори оцінили наслідки конфлікту.

Закриття аеропортів різко припинило туристичний потік до регіону, а ракетні удари, зокрема той, що пошкодив п’ятизірковий готель Fairmont Palm у Дубаї, відлякують мандрівників.

"Якщо припустити, що ринок торгівлі подорожами в регіоні оцінюється в $5-6 млрд і його закриють на місяць, то під загрозою опиняться сотні мільйонів доларів", ‒ пояснив Віктор Діжон, старший партнер консалтингової компанії Kearney.

Як повідомлялося, ціни на авіаквитки між Азією та Європою різко злетіли після закриття основних авіаційних хабів на Близькому Сході через війну США та Ізраїлю проти Ірану. На сайтах авіакомпаній квитки на багато популярних напрямків уже розпродані на кілька днів уперед.

Найважливіші аеропорти країн Перської затоки, зокрема найбільший у світі міжнародний аеропорт Дубая, який зазвичай обслуговує понад 1000 рейсів на добу, залишаються закритими вже четвертий день поспіль. Це суттєво зменшило пропускну здатність на ключових маршрутах, зокрема з Австралії до Європи, де Emirates та Qatar Airways традиційно контролюють значну частку ринку.

Автор: 

аеропорт (1145) бренд (62) Дубай (35) магазин (423) Саудівська Аравія (374) торгівля (1159) Близький Схід (142)
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Топ коментарі
+11
Прилетіло десяток ракет та сотня шахедів з Ірану ( які в 90% вдалося збити) .....до речі дубайські ж контори допомагали обходити санкції і поставляли підсанкційні комплектуючі до рашки та Ірану до цих же дронів та ракет.
Але коли ці дрони летіли на Україну тисячами, то їм було пофіг на це. А коли до них прилетіли ці ж шахеди та ракети з комплектуючими, які вони їм і продавали, то всі обкакались і все почалось сипатись.
"К" - карма !!!
Не копай яму комусь, бо з часом в неї і впадеш сам....
Все так, як і повинно бути !
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04.03.2026 10:51 Відповісти
+10
Лаковане бидло дуже засмутиться...
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04.03.2026 10:40 Відповісти
+9
Ой в Дубаї фінікова пальма похилилася
Чогось наші славні Емірати зажурилися.
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04.03.2026 10:49 Відповісти
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Лаковане бидло дуже засмутиться...
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04.03.2026 10:40 Відповісти
Який жах! І що тепер?? Куди дітям депутатів та прокуроромуддів з України їхати?? Де приткнутися? Знову у Буркіна ІПСО чи набридле Монако???
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04.03.2026 10:44 Відповісти
найбільше втрачають китай та *********
китай фактично монополізував виробництво та реалізацію цих брендів, а також мав найбільше танкерів із халявною іранською нафтою, які йшли через ормузьку протоку, а наразі - усьо
********* має одні з найбільших інвестицій в оае
рудий їм насрав добряче
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04.03.2026 10:44 Відповісти
Так.
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04.03.2026 10:48 Відповісти
Ой в Дубаї фінікова пальма похилилася
Чогось наші славні Емірати зажурилися.
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04.03.2026 10:49 Відповісти
Сегодня прикрыли,завтра откроют,бравые арабские лётчики скоро начнут там порядок.
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04.03.2026 10:51 Відповісти
Прилетіло десяток ракет та сотня шахедів з Ірану ( які в 90% вдалося збити) .....до речі дубайські ж контори допомагали обходити санкції і поставляли підсанкційні комплектуючі до рашки та Ірану до цих же дронів та ракет.
Але коли ці дрони летіли на Україну тисячами, то їм було пофіг на це. А коли до них прилетіли ці ж шахеди та ракети з комплектуючими, які вони їм і продавали, то всі обкакались і все почалось сипатись.
"К" - карма !!!
Не копай яму комусь, бо з часом в неї і впадеш сам....
Все так, як і повинно бути !
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04.03.2026 10:51 Відповісти
У Дубаї легко відкрити будь яку контору з будь якої країни - і вози, торгуй чим хочеш.
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04.03.2026 12:11 Відповісти
до речі так, карма. в тих шахедах половина електроніки, яку вони самі ж переправляли кацапам.
і ще маленький натяк: старлінки в дубаях не відключили. дєрзайтє.
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04.03.2026 13:16 Відповісти
Куди тепер кацапські олігархи будуть їздити?
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04.03.2026 11:12 Відповісти
а хтось квартирку під шумок купив
https://corruption.hab.media/227292-nazk_rozpochalo_povnu_perevirku_deklaratciji_fedora_venislavsjkogo_cherez_elitnu_neruhomistj_v_dubaji НАЗК розпочало повну перевірку декларації Федора Веніславського через елітну нерухомість в Дубаї
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04.03.2026 11:38 Відповісти
Полохливі. Наслідки цивілізованості.
А от іранському режиму - хоч би що.
Дисципліна.
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04.03.2026 11:46 Відповісти
Для Украины сейчас шанс наладить кооперацию с Дубай в развитии ПВО. Можно получить инвестиции в масштабирование дронов перехватчиков и лазерного оружия и других видов ПВО для Дубай и для Украины тоже. И инвестиции можно в сферу ИИ для ПВО получить, чтобы сделать общий ИИ для подключения к нему модулями все радары и РЭБ и всех ПВО и ПРО, и чтобы камеры были на всех вооружениях и написать в коде, чтобы он и погоду и датчики ветра и другие просчитывал и по цели что детектит машинное зрение - чтобы он точно сбивал все цели. А пока можно договориться о продажах им дронов перехватчиков, и вырученные деньги инвестировать в масштабирование и в модернизацию и автоматизацию и развитие ИИ. Чтобы цель выявлялась и ИИ в нее запускал дрон перехватчик. Авто наведение на цель и занавески дронов. И просто их по всему периметру слоями подвозить и увеличивать стену дронов, тогда нифига не пройдет.
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04.03.2026 12:03 Відповісти
при першому ж шухері криси побігли
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04.03.2026 12:34 Відповісти
Які тендітні. Дружина в мережевому магазині працювала в 22 році. Так він був відкритий поки кацапські бронемашини вже на сусідню вулицю не заїхали. А за декілька кварталів реальний бій в цей час.
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04.03.2026 14:33 Відповісти

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