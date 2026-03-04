В Україні падає попит на нові вантажівки: ТОП-5 брендів лютого
Впродовж лютого на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спеціалізовані) реалізовано 880 одиниць.
Це на 7% менше, ніж у січні, повідомляє "Укравтопром".
Водночас порівняно з лютим минулого року попит зріс на 4%.
Загалом з початку 2026 року український парк поповнили 1826 нових вантажних та спеціалізованих автомобілів ‒ майже на рівні аналогічного періоду 2025 року.
До п’ятірки лідерів ринку нових комерційних авто у лютому увійшли:
- Renault ‒ 150 одиниць;
- Peugeot ‒ 106 одиниць;
- Opel ‒ 72 одиниці;
- Citroën ‒ 63 одиниці;
- Toyota ‒ 61 одиниця.
Як повідомлялося, у лютому десять найпопулярніших моделей легкових автомобілів забезпечили 42% усього українського ринку нових легковиків. До десятки бестселерів увійшли виключно кросовери, при цьому жодного китайського бренду серед лідерів не виявилося.
ТОП-5 найпопулярніших нових легкових автомобілів лютого виглядає так: Toyota RAV4 ‒ 372 одиниці, Renault Duster ‒ 334 одиниці, Toyota Prado ‒ 229 одиниць, Hyundai Tucson ‒ 189 одиниць, Mazda CX-5 ‒ 166 одиниць.
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