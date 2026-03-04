НАБУ, НАЗК та правоохоронці ЄС запустили платформу для захисту коштів на відбудову

НАБУ, Національне агентство з питань запобігання корупції та антикорупційні й правоохоронні органи Литви, Латвії та Естонії підписали Меморандум про співпрацю.

Документ започатковує постійну регіональну платформу для запобігання зловживанням коштами ЄС та національними ресурсами, спрямованими на відбудову України, повідомляє пресслужба НАБУ.

Основні напрями взаємодії:

обмін оперативною інформацією та індикаторами ризиків щодо публічних закупівель, грантів і субсидій;

регулярні координаційні зустрічі детективів, аналітиків та офіцерів зв’язку;

розробка спільних методологій розслідувань та посилення систем прозорості.

Платформа працюватиме в тісній координації з Європейською прокуратурою (EPPO) та Європейським управлінням з питань запобігання зловживанням та шахрайству (OLAF). Центральне антикорупційне бюро Польщі (CBA) долучилося до ініціативи, як спостерігач.

Як повідомлялося, єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що проблеми з довірою з боку Євросоюзу до України через атаку на НАБУ та САП влітку 2025 року досі не зникли.

Згадуючи події липня 2025 року, Кос зазначила, що не могла зрозуміти, "навіщо Україна це робить", адже позбавлення незалежності НАБУ та САП фактично означало б закриття шляху до членства в ЄС.