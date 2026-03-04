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Новини Боротьба з корупцією
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НАБУ, НАЗК та правоохоронці ЄС запустили платформу для захисту коштів на відбудову

набу

НАБУ, Національне агентство з питань запобігання корупції та антикорупційні й правоохоронні органи Литви, Латвії та Естонії підписали Меморандум про співпрацю.

Документ започатковує постійну регіональну платформу для запобігання зловживанням коштами ЄС та національними ресурсами, спрямованими на відбудову України, повідомляє пресслужба НАБУ.

Основні напрями взаємодії:

  • обмін оперативною інформацією та індикаторами ризиків щодо публічних закупівель, грантів і субсидій;
  • регулярні координаційні зустрічі детективів, аналітиків та офіцерів зв’язку;
  • розробка спільних методологій розслідувань та посилення систем прозорості.

Платформа працюватиме в тісній координації з Європейською прокуратурою (EPPO) та Європейським управлінням з питань запобігання зловживанням та шахрайству (OLAF). Центральне антикорупційне бюро Польщі (CBA) долучилося до ініціативи, як спостерігач.

Як повідомлялося, єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що проблеми з довірою з боку Євросоюзу до України через атаку на НАБУ та САП влітку 2025 року досі не зникли.

Згадуючи події липня 2025 року, Кос зазначила, що не могла зрозуміти, "навіщо Україна це робить", адже позбавлення незалежності НАБУ та САП фактично означало б закриття шляху до членства в ЄС.

Автор: 

НАБУ (1568) документ (234) захист (96) НАЗК (528) відбудова (60)
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Топ коментарі
+3
Яка ганьба! Ніде у світі не створюють запобіжники від розкрадання інвестованих коштів. Докотилися...
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04.03.2026 11:43 Відповісти
+3
Кошти на відбудову потрібно захищати... Сором іспанський...
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04.03.2026 11:58 Відповісти
+2
Це діло - а то ЄС гроші виділяють - а вони як вода в пісок
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04.03.2026 11:26 Відповісти
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Це діло - а то ЄС гроші виділяють - а вони як вода в пісок
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04.03.2026 11:26 Відповісти
Тому тепер ЄС хоче мати свою долю у вкраденому .
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04.03.2026 11:38 Відповісти
Яка ганьба! Ніде у світі не створюють запобіжники від розкрадання інвестованих коштів. Докотилися...
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04.03.2026 11:43 Відповісти
докотилась зелена влада до такої корупції, що требує захисту інвесторів від цієї зеленої погані. "слава" 73% зеідіотам.
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04.03.2026 11:48 Відповісти
Кошти на відбудову потрібно захищати... Сором іспанський...
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04.03.2026 11:58 Відповісти
Такої ганьби ще не бачила жодна країна третього світу. Зе-саранча вже жере зерно разом з мішками прямо з фур, ще до перетину кордону.
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04.03.2026 12:25 Відповісти
десь на пагорбах заплакала шістка алібаби Куб.аков, а ********* витирає йому соплі.
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04.03.2026 12:28 Відповісти
Не допоможе
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04.03.2026 12:28 Відповісти
Обов'язково треба контролювати фінансові ресурси
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04.03.2026 16:24 Відповісти

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