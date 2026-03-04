"Схаменіться!": Гетманцев закликав паливні компанії не підвищувати ціни через війну в Ірані

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев звернувся до представників паливного ринку із закликом не підвищувати ціни на тлі війни на Близькому Сході.

"Розумію, що це бізнес, а бізнес – завжди бізнес, і головна його мета – прибуток", ‒ зазначив Гетманцев.

Водночас, за його словами, в країні, яка перебуває у стані війни, де половина споживачів залежить від генераторів, у такого потужного сектору, як паливний бізнес, є ще й важлива соціальна функція. Вона не дозволяє використовувати панічні настрої населення для отримання надприбутків.

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Гетманцев підкреслив, що нинішній стрибок цін на паливо, яке продають компанії ринку, має дуже обмежений причинно-наслідковий зв’язок із війною в Ірані ‒ хоча б з огляду на суттєвий часовий лаг між подіями та реальними змінами в постачанні та ціноутворенні.

"Схаменіться. Не змушуйте звертатися до Антимонопольного!" ‒ наголосив нардеп.

Як повідомлялося, ціни на природний газ на українському ринку за останні дні піднялися на 20% і у вівторок сягнули 27 800 грн за тисячу кубометрів (з ПДВ). Це найвищий показник на внутрішньому ринку за понад пів року ‒ з червня 2025 року. У перерахунку ціна становить $536 за тисячу кубометрів (без ПДВ) або €43,2 за МВт·год.

Водночас зростання в Україні виглядає значно стриманішим, ніж у Європі, де у вівторок ціни на ф’ючерсах досягли €65,5 за МВт·год ‒ найвищого рівня за три роки, починаючи з січня 2023 року. Таким чином, наразі природний газ в Європі коштує дорожче, ніж в Україні.