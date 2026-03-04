"Схаменіться!": Гетманцев закликав паливні компанії не підвищувати ціни через війну в Ірані
Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев звернувся до представників паливного ринку із закликом не підвищувати ціни на тлі війни на Близькому Сході.
"Розумію, що це бізнес, а бізнес – завжди бізнес, і головна його мета – прибуток", ‒ зазначив Гетманцев.
Водночас, за його словами, в країні, яка перебуває у стані війни, де половина споживачів залежить від генераторів, у такого потужного сектору, як паливний бізнес, є ще й важлива соціальна функція. Вона не дозволяє використовувати панічні настрої населення для отримання надприбутків.
Гетманцев підкреслив, що нинішній стрибок цін на паливо, яке продають компанії ринку, має дуже обмежений причинно-наслідковий зв’язок із війною в Ірані ‒ хоча б з огляду на суттєвий часовий лаг між подіями та реальними змінами в постачанні та ціноутворенні.
"Схаменіться. Не змушуйте звертатися до Антимонопольного!" ‒ наголосив нардеп.
Як повідомлялося, ціни на природний газ на українському ринку за останні дні піднялися на 20% і у вівторок сягнули 27 800 грн за тисячу кубометрів (з ПДВ). Це найвищий показник на внутрішньому ринку за понад пів року ‒ з червня 2025 року. У перерахунку ціна становить $536 за тисячу кубометрів (без ПДВ) або €43,2 за МВт·год.
Водночас зростання в Україні виглядає значно стриманішим, ніж у Європі, де у вівторок ціни на ф’ючерсах досягли €65,5 за МВт·год ‒ найвищого рівня за три роки, починаючи з січня 2023 року. Таким чином, наразі природний газ в Європі коштує дорожче, ніж в Україні.
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Тобто.жодних підстав аби піднімати ціну на пальне НЕМА!
Гівнянцев і далі вважає що народ тупий і не знає від чого вартість палива залежить.
Нехай ще так покричить на МОУ щоб зробили зарплату вчителям по 4 тисячі доларів.
"Гусака треба скубати так, шоб він цього не помітив"
(Д. Гетманцев)
якщо клоун хоче допомогти то підказую - скасуй ліцензії, дозвольвсім торгувати паливом, щоб заправок було як магизинів біля кожного підїзду.
ще можна впринципі податки знизити, але клоуни будуть орати що в паливі закладено ремонт доріг.... но в клоунів як завжди:європейська ціна а дороги -африка
- Га-га-га!
Ціни могли зрости десь через 3 тижні,час коли паливо буде вироблене і завезене на заправку з теперішньої нафти,яка зросла в ціні через події на Близькому сході.
Те,що на другий день після цих подій,в нас підняли ціни на паливо, можна лише пояснити тим,що все по соціалці має влягтись в лозунг партії сн
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