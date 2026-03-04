Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Ціни на бензин
5 028 65

"Схаменіться!": Гетманцев закликав паливні компанії не підвищувати ціни через війну в Ірані

гетманцев

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев звернувся до представників паливного ринку із закликом не підвищувати ціни на тлі війни на Близькому Сході.

"Розумію, що це бізнес, а бізнес – завжди бізнес, і головна його мета – прибуток", ‒ зазначив Гетманцев.

Водночас, за його словами, в країні, яка перебуває у стані війни, де половина споживачів залежить від генераторів, у такого потужного сектору, як паливний бізнес, є ще й важлива соціальна функція. Вона не дозволяє використовувати панічні настрої населення для отримання надприбутків.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Гетманцев підкреслив, що нинішній стрибок цін на паливо, яке продають компанії ринку, має дуже обмежений причинно-наслідковий зв’язок із війною в Ірані ‒ хоча б з огляду на суттєвий часовий лаг між подіями та реальними змінами в постачанні та ціноутворенні.

"Схаменіться. Не змушуйте звертатися до Антимонопольного!" ‒ наголосив нардеп.

Як повідомлялося, ціни на природний газ на українському ринку за останні дні піднялися на 20% і у вівторок сягнули 27 800 грн за тисячу кубометрів (з ПДВ). Це найвищий показник на внутрішньому ринку за понад пів року ‒ з червня 2025 року. У перерахунку ціна становить $536 за тисячу кубометрів (без ПДВ) або €43,2 за МВт·год.

Водночас зростання в Україні виглядає значно стриманішим, ніж у Європі, де у вівторок ціни на ф’ючерсах досягли €65,5 за МВт·год ‒ найвищого рівня за три роки, починаючи з січня 2023 року. Таким чином, наразі природний газ в Європі коштує дорожче, ніж в Україні.

Автор: 

бізнес (1702) війна (96) компанія (423) ціни (4278) паливо (506) Гетманцев Данило (592)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+28
Коли нафта дешевшає, мережі не дуже швидко знижують ціни "бо треба продати те, що закуплено за старими великими цінами". А от коли нафта дорожчає, то "старі, дешеві" запаси кудись раптом випаровуються, і ціна ОДРАЗУ зростає. Парадокс.
показати весь коментар
04.03.2026 12:51 Відповісти
+27
ще запаси старого бензину залишились, а паливні мародери вже ціни погнали, раді старатись!
показати весь коментар
04.03.2026 12:43 Відповісти
+16
показати весь коментар
04.03.2026 12:49 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ще запаси старого бензину залишились, а паливні мародери вже ціни погнали, раді старатись!
показати весь коментар
04.03.2026 12:43 Відповісти
А нову партію по старим цінам хтось продасть ?
показати весь коментар
04.03.2026 12:49 Відповісти
Коли нафта дешевшає, мережі не дуже швидко знижують ціни "бо треба продати те, що закуплено за старими великими цінами". А от коли нафта дорожчає, то "старі, дешеві" запаси кудись раптом випаровуються, і ціна ОДРАЗУ зростає. Парадокс.
показати весь коментар
04.03.2026 12:51 Відповісти
Це не парадокс-так бізнес працює
показати весь коментар
04.03.2026 12:53 Відповісти
я вообще не могу понять как какой то гетьманцев может влиять на цену- в Европе бензин моментально подорожал. Тут какой то дурак в Украине-Астанавитесь !!!
показати весь коментар
04.03.2026 13:17 Відповісти
...так бізнес працює, коли монопольний сговір.
показати весь коментар
04.03.2026 14:30 Відповісти
В єс теж "сговір"?Коли нафта дорожчає бензина це ,типу,не торкається?
показати весь коментар
04.03.2026 15:15 Відповісти
Більше того, на цензорі час від часу з"являються блогери-аналітеГи, які розповідають що так має бути й навіть обосновують цю дічь якимись графіками, схемами зі стрілками, біржевими котіровками й іншою трєбухою.
показати весь коментар
04.03.2026 15:12 Відповісти
звичайно, самий простий спосіб назбирати на нову партію , це - залізти людям в карман
показати весь коментар
04.03.2026 13:07 Відповісти
Ну хай люди не купують, якщо дорого.
показати весь коментар
04.03.2026 13:21 Відповісти
Артем Бардась Абсолютно вірно про зміну ціни на нафту - це не спотова ( spot price - " сьогодні на сьогодні » ) , це біржова ціна , а біржові ціни є ф'ючерсними , розраховуються , зазвичай , на 3 , 6 , 9 , 12 місяців . Тому теперішні поставки бензину були законтрактовані за АБ старими цінами.

Тобто.жодних підстав аби піднімати ціну на пальне НЕМА!
показати весь коментар
04.03.2026 13:31 Відповісти
Немає.Купили бочку нафти за 100,зрабив бензу,продав за 130.Купив бочку нафти за 130.Питання-чим зп,податки,аренду,комуналку?
показати весь коментар
04.03.2026 15:21 Відповісти
В кооперації з ОПОю!
показати весь коментар
04.03.2026 16:08 Відповісти
Цікаво, через скільки секунд його послали по пішохідно-сексуальному маршруту?
показати весь коментар
04.03.2026 12:43 Відповісти
Бльо, ЙУля хоч цяцянками нарід кормила, а цей(з того ж зеленого гнізда, НЄ?!) просто горлопанить. І свої 5 відсотків, чорт забирай, збере для виборів, а потім знов "в дЬОсна" зі "слугами"...
показати весь коментар
04.03.2026 12:45 Відповісти
показати весь коментар
04.03.2026 12:46 Відповісти
Астанавітєсь!
Гівнянцев і далі вважає що народ тупий і не знає від чого вартість палива залежить.
Нехай ще так покричить на МОУ щоб зробили зарплату вчителям по 4 тисячі доларів.
показати весь коментар
04.03.2026 12:46 Відповісти
Мабуть він не зміг сьогодні вранці заправитись, скромної зарплати не вистачило на бензин
показати весь коментар
04.03.2026 13:17 Відповісти
Захисник ***
показати весь коментар
04.03.2026 12:48 Відповісти
Щас!! Ага! Ото їх діти будуть у Монако голодувати із за якоїсь агресії росії!! Яка там соціальна відповідальність,коли 8 березня,а їх хвойд ще гардероб не поміняний???
показати весь коментар
04.03.2026 12:48 Відповісти
Скільки злості й заздрості в одному коментарі.
показати весь коментар
04.03.2026 13:10 Відповісти
"АСТАНАВІТЄСЬ!"
показати весь коментар
04.03.2026 12:49 Відповісти
показати весь коментар
04.03.2026 12:49 Відповісти
ПЕРЕКЛАД З СІВКОВИЧЦЬКОЇ НА УКРАЇНСЬКУ: ТА УКЛАДВЙТЕ ВЖЕ УГОДУ ЯК РОЗПАКОВАНИЙ МНОЮ МАРКЕТОПТ,ТА ПРАЦЮЙТЕ ДАЛІ. Шлагбаум хетьманцев
показати весь коментар
04.03.2026 12:50 Відповісти
Фальшивий ажіотаж, вангую, що короткочасний, який біржові спекулянти роздули. За фактом - Ормузька протока не перекрита для танкерів, та ще й нафтопровід працює Петрол-Схід-Захід, який транспортує з нафтовидобувних держав Персидської затоки і Саудівської Аравії через пустелю цієї країни 7 млн. барелів нафти на день на безпечне завантаження з порту на Червоному морі, для порівняння - Х-уйловщина видобуває 9 млн. барелів в день і велика частина цього обсягу витрачає на споживання на території орків.
показати весь коментар
04.03.2026 12:50 Відповісти
вуйко не знає, що все паливо в Україні - привозне, і торгують практично з коліс, а в Європі дизпаливо лише за дві доби підскочило більше, ніж на 30%? най туди поскаржиться... а ще краще - подзвонить рудому і скаже, що той падло!...
показати весь коментар
04.03.2026 12:50 Відповісти
Тобто, в Європі теж паливо привозне, і торгують практично з коліс? Виходить що так
показати весь коментар
04.03.2026 13:28 Відповісти
але ж до них перукар для гусей питань не має ))
показати весь коментар
04.03.2026 13:34 Відповісти
То другоє...
показати весь коментар
04.03.2026 13:36 Відповісти
Мародери та спекулянти...
показати весь коментар
04.03.2026 12:51 Відповісти
НАГАДАЮ вислів одного ригоАнально-zеленого діяча.
"Гусака треба скубати так, шоб він цього не помітив"
(Д. Гетманцев)
показати весь коментар
04.03.2026 12:51 Відповісти
с заботой о простих людЯх! ))
показати весь коментар
04.03.2026 12:52 Відповісти
Утром мажу бутерброд - Сразу мысль: а как народ? И икра не лезет в горло, И компот не льется в рот!
показати весь коментар
04.03.2026 13:14 Відповісти
Мародер мародеру не вказує як діяти-це "вистава для гусей"!
показати весь коментар
04.03.2026 12:53 Відповісти
Так вы тут "пясали", сейчас ИзраИль наваляет Ирану. Чем не довольны, или думать на ход вперед ( не говоря всю партию рассчитывать) это не ваше?
показати весь коментар
04.03.2026 12:53 Відповісти
А він точно економіст?
показати весь коментар
04.03.2026 12:54 Відповісти
Проффесор Гетьманцев - "зелений" економіст, а це має вирішальне значення
показати весь коментар
04.03.2026 13:20 Відповісти
Влада дебілів і недоносків....
показати весь коментар
04.03.2026 13:06 Відповісти
вже проходили як дибіли-клоуни зафіксували ціни на азс створивши км черги
якщо клоун хоче допомогти то підказую - скасуй ліцензії, дозвольвсім торгувати паливом, щоб заправок було як магизинів біля кожного підїзду.
ще можна впринципі податки знизити, але клоуни будуть орати що в паливі закладено ремонт доріг.... но в клоунів як завжди:європейська ціна а дороги -африка
показати весь коментар
04.03.2026 13:06 Відповісти
підвищення ціни нафти на світовому ринку реально впливає на ціни на заправних станціях з часовим лагом приблизно у два тижні. Так що тут гетманцев правий
показати весь коментар
04.03.2026 13:11 Відповісти
моментально в Европе все подорожало
показати весь коментар
04.03.2026 13:28 Відповісти
я не кажу на "ціни на все". "Ціни на все" підвищуютьс тому що ціни на газ майже не мають часового лагу. Що з катарським газом - ви в курсі.
показати весь коментар
04.03.2026 13:34 Відповісти
топливо-бензин и дизель
показати весь коментар
04.03.2026 13:47 Відповісти
це вже ваше законоавство дозволяє отримувати надприбутки. Паливо, вироблене з нафти по новим цінам починає надходити на заправки тільки через пару тижнів.
показати весь коментар
04.03.2026 13:57 Відповісти
Кто его производит? В Украине все топливо привозное. С чего оно должно быть как гетьманцев сказал
показати весь коментар
04.03.2026 14:49 Відповісти
так от тим більше.
показати весь коментар
04.03.2026 14:54 Відповісти
а ДЕ наш супероплачуваний Антимонопольний комітет????
показати весь коментар
04.03.2026 13:14 Відповісти
- Гуси, гуси!
- Га-га-га!
показати весь коментар
04.03.2026 13:15 Відповісти
Заботливый какой,отменяй пдв на топливо и газ,наведи порядок с тарифами на электрику,а то крупный аферист учит жить мелких махинаторов.
показати весь коментар
04.03.2026 13:24 Відповісти
Смішний!
показати весь коментар
04.03.2026 13:24 Відповісти
А Антимонопольний комітет пан Гетманцев не хоче "закликати", чи ця установа в нас тільки "для галочки"?
показати весь коментар
04.03.2026 13:26 Відповісти
А шо так, добивання уже мінусового рейтингу ЗЕшколоти?
показати весь коментар
04.03.2026 13:28 Відповісти
Чого відразу не звернутися в антимонопольний комітет? для чого ця клоунада?
показати весь коментар
04.03.2026 13:28 Відповісти
До якого антимонопольного? До того де кириленко? Так він по малині спец, по купівлі квартир. А бензин то не його.
показати весь коментар
04.03.2026 13:32 Відповісти
Ой дурень. Тобто війну ігнорувати, а шо з ростом ціни на нафту робити?
показати весь коментар
04.03.2026 13:48 Відповісти
Із-за теперішнього підвищення цін на нафту,ціна на дизель і бензин не підвищується миттєво і автоматично.
Ціни могли зрости десь через 3 тижні,час коли паливо буде вироблене і завезене на заправку з теперішньої нафти,яка зросла в ціні через події на Близькому сході.
Те,що на другий день після цих подій,в нас підняли ціни на паливо, можна лише пояснити тим,що все по соціалці має влягтись в лозунг партії сн
КІНЕЦЬ ЕПОХИ БІДНОСТІ
показати весь коментар
04.03.2026 14:08 Відповісти
А ти придумай ще якийсь податок. Може, допоможе.
показати весь коментар
04.03.2026 14:22 Відповісти
За все, що твориться в Україні сім років відповідає виключно Верховний головнокомандувач і президент Зеленський. Всі питання про підвищення ціни на бензин, солярку і газ до нього. Всі інші інститути влади він розтоптав і знищив Конституцію.
показати весь коментар
04.03.2026 14:24 Відповісти
Концерти для лохторату. Все пов'язано, є дах, є смачненькі відкати. І нічого серйозного Зельоні робити не збираються.
показати весь коментар
04.03.2026 14:25 Відповісти
Та ліцензію на базу...шо за проблема?
показати весь коментар
04.03.2026 14:36 Відповісти
...він же дохтур наук ,радник зрадника сівковича ,а зараз патужно турбується про нас усіх...
показати весь коментар
04.03.2026 16:20 Відповісти
Пора кричати "астанавітєсь"!!! І бистріше здрисни - Ростов же не безмежний, скоро все буде зайняте чалманавтами
показати весь коментар
04.03.2026 16:47 Відповісти
Гетьманцев вирішив прокинутись дурником.
показати весь коментар
04.03.2026 19:04 Відповісти
А може акциз на паливо відмінити?
показати весь коментар
04.03.2026 20:49 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 