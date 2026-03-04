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Новини Тіньова економіка
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Лише 3,2% курців припинили курити сигарети за порадою лікаря, – опитування

куріння

Основними причинами відмови від куріння сигарет серед колишніх курців є бажання зменшити шкоду для здоров’я (69,3%) та погіршення самопочуття, зокрема кашель або задишка (12,5% і 18,9% відповідно).

Значно рідше таке рішення було зумовлене порадою лікаря (3,2%) чи іншими чинниками, свідчать результати всеукраїнського опитування щодо споживання нікотиновмісних виробів, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова.

Згідно з опитуванням, 72,6% повнолітніх, які споживають нікотиновмісні вироби, регулярно використовують звичайні сигарети, 16,7% – тютюнові вироби для електричного нагрівання, 14,3% – електронні сигарети, або ж вейпи, 8,7% – самокрутки, 3,2% – тютюновий снюс, 2% – нікотинові паучі.

Переважна більшість респондентів, які регулярно споживають тютюнові або нікотинові вироби, починали з куріння сигарет (86,1%), тоді як значно менша частка починали з електронних сигарет (6,2%), самокруток (2,5%), кальянів (1,9%), тютюнових виробів для електричного нагрівання (0,8%), нікотинових подушечок та тютюнового снюсу (по 0,6%).

"Основними причинами відмови від куріння сигарет серед колишніх курців, які нині споживають альтернативні нікотинові вироби, є бажання зменшити шкоду для здоров’я (69,3%, а серед споживачів нікотинових подушечок – 74,8%) та погіршення самопочуття, зокрема кашель або задишка (12,5% і 18,9% відповідно), тоді як значно рідше рішення було зумовлене порадою лікаря чи іншими чинниками, такими як зручність, запах, ціна або прагнення спробувати щось інше", – зазначають у Центрі Разумкова.

Після переходу з куріння сигарет на альтернативні нікотинові вироби понад половина колишніх курців відзначили позитивні зміни у самопочутті – полегшення дихання, зменшення кашлю та загальне покращення стану (57,2%, а серед споживачів нікотинових подушечок – 68,6%), тоді як близько третини респондентів не помітили жодних змін.

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Найбільш ефективним заходом зі зниження рівня куріння в Україні респонденти найчастіше називали підвищення обізнаності про шкоду цієї звички серед школярів і батьків (57,5%), значно рідше – посилення контролю за продажем неповнолітнім (25,7%), боротьбу з нелегальним ринком (22,5%). Ідею повної заборони всіх нікотиновмісних виробів підтримав лише один з восьми опитаних.

"Результати опитування свідчать про неефективність заборон щодо нікотиновмісних продуктів: переважна більшість респондентів переконані, що заборона окремих виробів або смаків у них не зменшує споживання, а лише стимулює перетік попиту на нелегальний чорний ринок. Водночас опитані послідовно підтримують підхід, коли держава має зосереджуватися на захисті неповнолітніх для зменшення використання молоддю сигарет та інших нікотинових виробів", – додали у Цнетрі Разумкова.

При цьому переважна більшість респондентів (82,2%) повністю або скоріше погоджуються з тим, що будь-які альтернативи, які можуть допомогти повнолітнім курцям відмовитися від куріння, мають бути доступними для таких споживачів.

Опитування методом face-to-face проводилося на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Опитано 1031 респондента віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 3,2%.

Автор: 

опитування (361) сигарети цигарки (412) тютюн (450) Новини компаній (3973)
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Топ коментарі
+8
Я і без поради лікаря припинив колись курити і не вертаюсь до того!
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04.03.2026 13:54 Відповісти
+6
Пить я буду, но куріть не брошу
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04.03.2026 13:17 Відповісти
+4
Самий кращий лікар - це півень у сраку. Все інше - до дупи.
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04.03.2026 13:39 Відповісти
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04.03.2026 13:12 Відповісти
нема дурних - хто не палить і не п'є той здоровеньким помре
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04.03.2026 13:13 Відповісти
Як казав Жванецький - Курить - вредно, пить - противно. Умирать здоровим - жалко.
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04.03.2026 13:42 Відповісти
Пить я буду, но куріть не брошу
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04.03.2026 13:17 Відповісти
Правильно, і побільше, не жалій рублєй
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04.03.2026 13:49 Відповісти
Самий кращий лікар - це півень у сраку. Все інше - до дупи.
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04.03.2026 13:39 Відповісти
Пачка цигарок коштує як пляшка горілки - це повний треш!!!
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04.03.2026 13:46 Відповісти
Зверніть увагу, в цьому опитуванні жоден з респондентів не згадав фінансовий бік проблеми.
Кашель, задишка, порада лікаря. Мабуть не ставили таке питання.
А що стосовно алкоголя?
Хтось каже, що слід пити менше, хтось заперечує, що навпаки, потрібно більше...
Але всі вони сходяться в одному - пити треба! 🤣
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04.03.2026 13:58 Відповісти
Я кинула курити через хибний діагноз лікарів))) але й сила волі була присутня)))
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08.03.2026 11:58 Відповісти
У мене це в 23-му взагалі вийшло випадково. Просто перестав курити, чого і всім бажаю
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09.03.2026 09:08 Відповісти
Є алтернатива! Купив люльку, електричну машинку для набивки гільз, в інтернеті дуже багато пропозицій якісного імпортного тютюну від 400 грн за 200 грн. Оптом до 1,5 тисячи грн., за кіло, якісний імпорт і без хімії, гільзи від 240 грн./1000 шт. Пачка цигарок, виходить до 50 грн., і хто втратив? Держава податки, від головного кришівника підпільного тютюнового бізнесу гєтьманцева!
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04.03.2026 15:23 Відповісти
Кілька разів це робив - хлопотное дело. Ничуть не лучше, гораздо хуже покупных сигарет (а я уже как 20 лет курю CAMEL). На якомусь сайті побачив табак саме CAMEL, але по ціні цигарки купляти дешевше.
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04.03.2026 15:49 Відповісти
Я і без поради лікаря припинив колись курити і не вертаюсь до того!
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04.03.2026 13:54 Відповісти
Правильно,допоки сам не захочешь,не кинешь!
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04.03.2026 14:52 Відповісти
19 років тому я навіяв собі, що мені ця гидота не потрібна. Хоча почав палити іще у 14-річному віці.
Все залежить від тебе, які там лікарі...
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04.03.2026 15:02 Відповісти
Двом знайомим відрізали ноги, антична гангрен, один ще курить, другій вже помер.
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04.03.2026 16:29 Відповісти
Курці - раби звички, хробаки безсилі, безвольні.
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05.03.2026 12:07 Відповісти

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