Лише 3,2% курців припинили курити сигарети за порадою лікаря, – опитування

Основними причинами відмови від куріння сигарет серед колишніх курців є бажання зменшити шкоду для здоров’я (69,3%) та погіршення самопочуття, зокрема кашель або задишка (12,5% і 18,9% відповідно).

Значно рідше таке рішення було зумовлене порадою лікаря (3,2%) чи іншими чинниками, свідчать результати всеукраїнського опитування щодо споживання нікотиновмісних виробів, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова.

Згідно з опитуванням, 72,6% повнолітніх, які споживають нікотиновмісні вироби, регулярно використовують звичайні сигарети, 16,7% – тютюнові вироби для електричного нагрівання, 14,3% – електронні сигарети, або ж вейпи, 8,7% – самокрутки, 3,2% – тютюновий снюс, 2% – нікотинові паучі.

Переважна більшість респондентів, які регулярно споживають тютюнові або нікотинові вироби, починали з куріння сигарет (86,1%), тоді як значно менша частка починали з електронних сигарет (6,2%), самокруток (2,5%), кальянів (1,9%), тютюнових виробів для електричного нагрівання (0,8%), нікотинових подушечок та тютюнового снюсу (по 0,6%).

"Основними причинами відмови від куріння сигарет серед колишніх курців, які нині споживають альтернативні нікотинові вироби, є бажання зменшити шкоду для здоров’я (69,3%, а серед споживачів нікотинових подушечок – 74,8%) та погіршення самопочуття, зокрема кашель або задишка (12,5% і 18,9% відповідно), тоді як значно рідше рішення було зумовлене порадою лікаря чи іншими чинниками, такими як зручність, запах, ціна або прагнення спробувати щось інше", – зазначають у Центрі Разумкова.

Після переходу з куріння сигарет на альтернативні нікотинові вироби понад половина колишніх курців відзначили позитивні зміни у самопочутті – полегшення дихання, зменшення кашлю та загальне покращення стану (57,2%, а серед споживачів нікотинових подушечок – 68,6%), тоді як близько третини респондентів не помітили жодних змін.

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Найбільш ефективним заходом зі зниження рівня куріння в Україні респонденти найчастіше називали підвищення обізнаності про шкоду цієї звички серед школярів і батьків (57,5%), значно рідше – посилення контролю за продажем неповнолітнім (25,7%), боротьбу з нелегальним ринком (22,5%). Ідею повної заборони всіх нікотиновмісних виробів підтримав лише один з восьми опитаних.

"Результати опитування свідчать про неефективність заборон щодо нікотиновмісних продуктів: переважна більшість респондентів переконані, що заборона окремих виробів або смаків у них не зменшує споживання, а лише стимулює перетік попиту на нелегальний чорний ринок. Водночас опитані послідовно підтримують підхід, коли держава має зосереджуватися на захисті неповнолітніх для зменшення використання молоддю сигарет та інших нікотинових виробів", – додали у Цнетрі Разумкова.

При цьому переважна більшість респондентів (82,2%) повністю або скоріше погоджуються з тим, що будь-які альтернативи, які можуть допомогти повнолітнім курцям відмовитися від куріння, мають бути доступними для таких споживачів.