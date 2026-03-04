Лише 3,2% курців припинили курити сигарети за порадою лікаря, – опитування
Основними причинами відмови від куріння сигарет серед колишніх курців є бажання зменшити шкоду для здоров’я (69,3%) та погіршення самопочуття, зокрема кашель або задишка (12,5% і 18,9% відповідно).
Значно рідше таке рішення було зумовлене порадою лікаря (3,2%) чи іншими чинниками, свідчать результати всеукраїнського опитування щодо споживання нікотиновмісних виробів, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова.
Згідно з опитуванням, 72,6% повнолітніх, які споживають нікотиновмісні вироби, регулярно використовують звичайні сигарети, 16,7% – тютюнові вироби для електричного нагрівання, 14,3% – електронні сигарети, або ж вейпи, 8,7% – самокрутки, 3,2% – тютюновий снюс, 2% – нікотинові паучі.
Переважна більшість респондентів, які регулярно споживають тютюнові або нікотинові вироби, починали з куріння сигарет (86,1%), тоді як значно менша частка починали з електронних сигарет (6,2%), самокруток (2,5%), кальянів (1,9%), тютюнових виробів для електричного нагрівання (0,8%), нікотинових подушечок та тютюнового снюсу (по 0,6%).
"Основними причинами відмови від куріння сигарет серед колишніх курців, які нині споживають альтернативні нікотинові вироби, є бажання зменшити шкоду для здоров’я (69,3%, а серед споживачів нікотинових подушечок – 74,8%) та погіршення самопочуття, зокрема кашель або задишка (12,5% і 18,9% відповідно), тоді як значно рідше рішення було зумовлене порадою лікаря чи іншими чинниками, такими як зручність, запах, ціна або прагнення спробувати щось інше", – зазначають у Центрі Разумкова.
Після переходу з куріння сигарет на альтернативні нікотинові вироби понад половина колишніх курців відзначили позитивні зміни у самопочутті – полегшення дихання, зменшення кашлю та загальне покращення стану (57,2%, а серед споживачів нікотинових подушечок – 68,6%), тоді як близько третини респондентів не помітили жодних змін.
Найбільш ефективним заходом зі зниження рівня куріння в Україні респонденти найчастіше називали підвищення обізнаності про шкоду цієї звички серед школярів і батьків (57,5%), значно рідше – посилення контролю за продажем неповнолітнім (25,7%), боротьбу з нелегальним ринком (22,5%). Ідею повної заборони всіх нікотиновмісних виробів підтримав лише один з восьми опитаних.
"Результати опитування свідчать про неефективність заборон щодо нікотиновмісних продуктів: переважна більшість респондентів переконані, що заборона окремих виробів або смаків у них не зменшує споживання, а лише стимулює перетік попиту на нелегальний чорний ринок. Водночас опитані послідовно підтримують підхід, коли держава має зосереджуватися на захисті неповнолітніх для зменшення використання молоддю сигарет та інших нікотинових виробів", – додали у Цнетрі Разумкова.
При цьому переважна більшість респондентів (82,2%) повністю або скоріше погоджуються з тим, що будь-які альтернативи, які можуть допомогти повнолітнім курцям відмовитися від куріння, мають бути доступними для таких споживачів.
Опитування методом face-to-face проводилося на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Опитано 1031 респондента віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 3,2%.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Кашель, задишка, порада лікаря. Мабуть не ставили таке питання.
А що стосовно алкоголя?
Хтось каже, що слід пити менше, хтось заперечує, що навпаки, потрібно більше...
Але всі вони сходяться в одному - пити треба! 🤣
Все залежить від тебе, які там лікарі...