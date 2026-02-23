Обмеження нікотину в паучах до 1 мг може вдарити по наповненню держбюджету, – позиція Мінфіну та ДПС

Державна податкова служба (ДПС) та Міністерство фінансів виступили проти встановлення обмеження вмісту нікотину у паучах на рівні 1 мг, що передбачає законопроєкт №14110-д, через ризики зниження надходжень від акцизного податку до державного бюджету України.

Про це йдеться у пропозиціях ДПС та експертному висновку Міністерства фінансів до законопроєкту №14110-д.

За даними Державної податкової служби, наразі в Україну імпортують паучі з вмістом нікотину 11; 12; 15,5 та 16,5 мг/порцію.

"Оскільки після встановлення вимог до виробництва та обігу нікотиновмісних продуктів для орального застосування, зокрема обмеження вмісту нікотину на рівні 1 мг/порцію, як це передбачено законопроєктом, може виникнути ризик зниження надходжень акцизного податку через заборону обігу продуктів із вмістом нікотину вище встановленого рівня (які наразі присутні на ринку), пропонується виключити зазначене обмеження із законопроєкту", – зазначили в ДПС.

За оцінками Мінфіну, у разі запровадження цієї ініціативи в 2026 році бюджет уже втратить близько 1,2 млрд грн акцизного податку та ПДВ.

Як повідомлялося, законопроєктом №14110-д пропонується обмежити вміст нікотину на порцію (один пауч) до 1 мг, що фактично означатиме заборону паучів, оскільки таких продуктів немає на українському ринку.

Восени депутати вже розглядали ідею заборони продажу нікотинових паучів в Україні. Ключовими аргументами проти заборони паучів були їхнє поширене використання військовими на фронті та значні податкові надходження до бюджету, які, за даними нардепів, перевищують 1 млрд грн.

Під час попередніх обговорень законопроєкту депутати зазначали, що повна заборона нікотинових паучів може перевести ринок у тіньовий сектор і зменшити акцизні надходження до бюджету. Натомість державне регулювання дозволить контролювати вміст нікотину та запобігти продажу неповнолітнім.

Водночас Комітет Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу рекомендував доопрацювати законопроєкт №14110-д про регулювання нікотинових паучів з урахуванням норм ЄС та після консультацій з Європейською Комісією. Щодо запропонованого в законопроєкті максимального рівня нікотину в 1 мг на пауч, то комітет вважає, що таке обмеження цілком може стати технічним бар'єром у торгівлі з ЄС.