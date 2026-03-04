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Новини Митниця
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План перевиконано: у лютому держбюджет отримав митних платежів на майже 64 мільярди

платежі

За підсумками роботи в лютому 2026 року Державна митна служба спрямувала до держбюджету 63,9 млрд грн митних платежів.

Це на 16,2 млрд грн більше, ніж у лютому 2025 року, і на 7,7 млрд грн перевищує показник попереднього місяця, повідомляє пресслужба відомства.

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Порівняння ключових економічних параметрів демонструє позитивну тенденцію оподаткованого імпорту в зовнішньоекономічних операціях у співставленні з лютим минулого року:

  • обсяги імпорту за вагою зросли на 10,2%;
  • вартісні обсяги імпорту в доларовому еквіваленті збільшилися на 17,8%;
  • податкове навантаження на $/кг товарів підвищилося на 17,4%.

При цьому основними товарними групами, що забезпечили найбільші надходження до бюджету в цьому місяці, стали:

  • нафтопродукти ‒ 17,3 млрд грн;
  • легкові автомобілі ‒ 4,7 млрд грн;
  • електроенергія ‒ 2,3 млрд грн;
  • природний газ та гази нафтові ‒ 1,7 млрд грн;
  • інсектициди й гербіциди ‒ 1,2 млн грн;
  • електричні телефонні апарати ‒ 1 млрд грн;
  • добрива з 2–3 поживними елементами ‒ 789 млн грн;
  • добрива мінеральні ‒ 789 млн грн;
  • машини для автоматичного оброблення інформації ‒ 666 млн грн;
  • електрогенераторні установки ‒ 662 млн грн.

У лютому 2026 року під час митного оформлення імпортних товарів було надано пільг зі сплати митних платежів на 38,4 млрд грн, що становить 60% від загальної суми бюджетних надходжень.

У розрізі преференцій найбільшу частку складають:

  • пільги при імпорті товарів оборонного призначення ‒ 43,5% (16,7 млрд грн);
  • пільги на підакцизні товари (тютюн), призначені для виробництва тютюнових виробів в Україні ‒ 21,5% (8,2 млрд грн);
  • пільги на продукцію для відновлення та ремонту енергетичної інфраструктури ‒ 9,3% (3,6 млрд грн);
  • звільнення від сплати ввізного мита в межах виконання угод "про вільну торгівлю" ‒ 8,4% (3,2 млрд грн);
  • інші пільги, передбачені законодавством ‒ 17,4% (6,7 млрд грн).

У порівнянні з лютим 2025 року обсяг наданих преференцій збільшився на 17,4 млрд грн або на 83,2% (тоді він становив 21 млрд грн).

Як повідомлялося, до загального фонду державного бюджету України в лютому 2026 року було перераховано 222,6 млрд грн податків, зборів та інших обов'язкових платежів. У Мінфіні повідомили, що початок бюджетного 2026 року демонструє позитивну динаміку доходів, зокрема завдяки фінансовій підтримці міжнародних партнерів.

Автор: 

бюджет (2180) імпорт (2639) пільги (328) митниця (875) платежі (422) добрива (222)
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Надої ростуть.Аби корова витримала
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04.03.2026 13:31 Відповісти
Чему радоваться,таможенный платеж это просто увеличение цены на товар для потребителя,которому и так непросто жить,увеличение импорта это увеличение разницы торгового баланса и сокращение внутреннего производства.
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04.03.2026 13:32 Відповісти
ти тіки подиви! ще щось від митників і державі перепада!
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04.03.2026 13:46 Відповісти
Пацики на моциках вирішили один тиждень без хабарів потерпіти((.
Чи може схєматоз порганців ЩЕ на новий бекофіс не переключили((((???
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04.03.2026 13:48 Відповісти
САВЕТСКИЙ СОЮЗ процює!!!Доярки надоїли,шахтарі надобували!!!Все чудово-партія "ссук нароту" сказала-ТАК,а преЗІдент з наруду промовчав і зобув відосік состряпать.Чи ні?
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04.03.2026 13:55 Відповісти
То це може бути пов'язано зі зміною очільника ДПСУ Дейнека?
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04.03.2026 13:56 Відповісти
А яким би був показник перевищення якби ще й красти припинили?
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04.03.2026 16:28 Відповісти

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