План перевиконано: у лютому держбюджет отримав митних платежів на майже 64 мільярди
За підсумками роботи в лютому 2026 року Державна митна служба спрямувала до держбюджету 63,9 млрд грн митних платежів.
Це на 16,2 млрд грн більше, ніж у лютому 2025 року, і на 7,7 млрд грн перевищує показник попереднього місяця, повідомляє пресслужба відомства.
Порівняння ключових економічних параметрів демонструє позитивну тенденцію оподаткованого імпорту в зовнішньоекономічних операціях у співставленні з лютим минулого року:
- обсяги імпорту за вагою зросли на 10,2%;
- вартісні обсяги імпорту в доларовому еквіваленті збільшилися на 17,8%;
- податкове навантаження на $/кг товарів підвищилося на 17,4%.
При цьому основними товарними групами, що забезпечили найбільші надходження до бюджету в цьому місяці, стали:
- нафтопродукти ‒ 17,3 млрд грн;
- легкові автомобілі ‒ 4,7 млрд грн;
- електроенергія ‒ 2,3 млрд грн;
- природний газ та гази нафтові ‒ 1,7 млрд грн;
- інсектициди й гербіциди ‒ 1,2 млн грн;
- електричні телефонні апарати ‒ 1 млрд грн;
- добрива з 2–3 поживними елементами ‒ 789 млн грн;
- добрива мінеральні ‒ 789 млн грн;
- машини для автоматичного оброблення інформації ‒ 666 млн грн;
- електрогенераторні установки ‒ 662 млн грн.
У лютому 2026 року під час митного оформлення імпортних товарів було надано пільг зі сплати митних платежів на 38,4 млрд грн, що становить 60% від загальної суми бюджетних надходжень.
У розрізі преференцій найбільшу частку складають:
- пільги при імпорті товарів оборонного призначення ‒ 43,5% (16,7 млрд грн);
- пільги на підакцизні товари (тютюн), призначені для виробництва тютюнових виробів в Україні ‒ 21,5% (8,2 млрд грн);
- пільги на продукцію для відновлення та ремонту енергетичної інфраструктури ‒ 9,3% (3,6 млрд грн);
- звільнення від сплати ввізного мита в межах виконання угод "про вільну торгівлю" ‒ 8,4% (3,2 млрд грн);
- інші пільги, передбачені законодавством ‒ 17,4% (6,7 млрд грн).
У порівнянні з лютим 2025 року обсяг наданих преференцій збільшився на 17,4 млрд грн або на 83,2% (тоді він становив 21 млрд грн).
Як повідомлялося, до загального фонду державного бюджету України в лютому 2026 року було перераховано 222,6 млрд грн податків, зборів та інших обов'язкових платежів. У Мінфіні повідомили, що початок бюджетного 2026 року демонструє позитивну динаміку доходів, зокрема завдяки фінансовій підтримці міжнародних партнерів.
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Чи може схєматоз порганців ЩЕ на новий бекофіс не переключили((((???