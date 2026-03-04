У Мінфіні заявили, що падіння гривні підтримує українських виробників

Українська економіка адаптується до роботи в умовах війни та стане витривалішою після її завершення, а однією з реакцій на виклики є девальвація гривні, яка спрямовує споживчий попит на національних виробників.

Про це заявила заступниця міністра фінансів України Ольга Зикова під час четвертого бізнес-форуму Ukraine Resilience в Люксембурзі, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Українська економіка передусім керується стабільним внутрішнім споживанням. Девальвація валюти, яка почалася минулого року, насправді допомагає спрямувати цей попит більше на вітчизняних виробників, і зі зростанням витрат через дефіцит електроенергії саме так працює імунна відповідь", ‒ зазначила Зикова.

Зикова підкреслила, що відбудова після руйнувань, спричинених російським повномасштабним вторгненням, має бути орієнтована на більш ефективні рішення: швидші транспортні коридори, цифровізовану митницю, резервні маршрути постачання, розвиток розподіленої генерації, мобільних енергетичних установок та посилення інтеграції з європейськими енергетичними вузлами.

"Фінансова стійкість: незважаючи на війну банківська система є ліквідною, міжнародна фінансова співпраця розширюється, фінансова система є більш прозорою, ніж була до війни", ‒ зазначила заступниця міністра фінансів.

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Вона зауважила, що, як і в біології, виживання забезпечується не шляхом уникнення загроз, а завдяки розвитку механізмів для їх виявлення, ізоляції та нейтралізації, і що чим потужніший патоген, тим активнішою стає імунна реакція.

"Коли загроза зростає, стійкість розвивається і стає майже аутоімунною. Отже, моя думка полягає в тому, що економічна система України, зіткнувшись з екзистенційною загрозою, розвинула те, що я б назвала інституційною імунною відповіддю. Розвинена імунна система фактично виявляє загрозу на ранній стадії, швидко мобілізує ресурси та запам’ятовує шок, щоб наступна реакція була розумнішою, швидшою та сильнішою. Те саме стосується і української економіки", ‒ вважає Зикова.

Вона додала, що така стійкість української економіки та фінансової системи не є випадковою чи інстинктивною реакцією, а здебільшого результатом скоординованої, заснованої на правилах імунної відповіді.

"Чим більший тиск, тим точнішою стає реакція. І з часом це створює щось дуже важливе для партнерів та для країн-партнерів, для донорів та інвесторів ‒ передбачуваність в умовах невизначеності", ‒ підсумувала заступниця міністра фінансів.

Як повідомлялося, напередодні курс гривні до долара встановив новий історичний мінімум. За результатами міжбанківських торгів, Національний банк визначив офіційний курс гривні до долара США на середу, 4 березня, на рівні 43,4548 грн/$, тоді як у вівторок він становив 43,2343 грн/$. Попередній рекорд мінімуму було зафіксовано 19 січня, коли курс опустився до 43,4130 грн/$.