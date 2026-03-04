У Раді розповіли, як держава контролюватиме ціни на пальне

Верховна Рада прийняла закон щодо створення стратегічного резерву пального, який стане додатковим стабілізуючим фактором на енергетичному ринку. Наразі триває процес формування запасів.

Про це повідомляє прес-служба апарату Верховна Рада України.

Останніми днями спостерігається зростання цін на пальне. Основними чинниками є коливання світових цін на нафту, геополітичні ризики та валютні коливання. Оскільки Україна значною мірою імпортує нафтопродукти, зовнішні ринки оперативно впливають на внутрішні ціни.

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У Комітет Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг повідомляють, що попри підвищення роздрібних цін, дефіциту пального в Україні наразі немає.

Який механізм енергетичної безпеки запрацює найближчим часом?

Верховна Рада ухвалила Закон України "Про мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів" ‒ системне рішення для формування стратегічного резерву пального.

Закон передбачає:

створення мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів в Україні (до 25% може зберігатися у країнах ЄС);

обов’язок імпортерів і виробників формувати та підтримувати ці запаси;

використання резерву виключно у кризових ситуаціях, а не для комерційної діяльності.

Закон набирає чинності поетапно. Повноцінне формування резервів потребує часу для створення інфраструктури та накопичення ресурсів. Тобто механізм уже запущений нормативно, але фізичне наповнення резервів відбуватиметься поступово.

Чи використовуються стратегічні резерви вже зараз?

Механізм стратегічного резерву ще не застосовується для інтервенцій на ринку, оскільки триває етап його формування. Нинішня цінова ситуація не пов’язана з використанням резервів. Після завершення формування резерв стане додатковим стабілізуючим фактором на енергетичному ринку.

Які інструменти діють зараз?

До повного запуску системи мінімальних запасів держава використовує такі механізми:

постійний моніторинг цін, маржі та обсягів постачання;

координація з основними трейдерами щодо стабільності імпорту та логістики;

контроль за дотриманням конкурентного законодавства та недопущення змови;

диверсифікація джерел постачання через європейські напрямки.

Як повідомлялося, у найбільших мережах АЗС з минулої суботи ціни на бензин та дизельне пальне підвищилися в середньому на 5 грн за літр. Водночас через високий попит деякі мережі АЗС призупинили сервіси передплати пального або суттєво обмежили обсяги його купівлі через мобільні застосунки. Протягом минулих вихідних і в понеділок ціни на бензин і дизельне пальне у більшості великих мереж АЗС зросли на 1 грн за літр.