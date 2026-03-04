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Новини Ціни на бензин
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У Раді розповіли, як держава контролюватиме ціни на пальне

азс

Верховна Рада прийняла закон щодо створення стратегічного резерву пального, який стане додатковим стабілізуючим фактором на енергетичному ринку. Наразі триває процес формування запасів.

Про це повідомляє прес-служба апарату Верховна Рада України.

Останніми днями спостерігається зростання цін на пальне. Основними чинниками є коливання світових цін на нафту, геополітичні ризики та валютні коливання. Оскільки Україна значною мірою імпортує нафтопродукти, зовнішні ринки оперативно впливають на внутрішні ціни.

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У Комітет Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг повідомляють, що попри підвищення роздрібних цін, дефіциту пального в Україні наразі немає.

Який механізм енергетичної безпеки запрацює найближчим часом?

Верховна Рада ухвалила Закон України "Про мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів" ‒ системне рішення для формування стратегічного резерву пального.

Закон передбачає:

  • створення мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів в Україні (до 25% може зберігатися у країнах ЄС);
  • обов’язок імпортерів і виробників формувати та підтримувати ці запаси;
  • використання резерву виключно у кризових ситуаціях, а не для комерційної діяльності.

Закон набирає чинності поетапно. Повноцінне формування резервів потребує часу для створення інфраструктури та накопичення ресурсів. Тобто механізм уже запущений нормативно, але фізичне наповнення резервів відбуватиметься поступово.

Чи використовуються стратегічні резерви вже зараз?

Механізм стратегічного резерву ще не застосовується для інтервенцій на ринку, оскільки триває етап його формування. Нинішня цінова ситуація не пов’язана з використанням резервів. Після завершення формування резерв стане додатковим стабілізуючим фактором на енергетичному ринку.

Які інструменти діють зараз?

До повного запуску системи мінімальних запасів держава використовує такі механізми:

  • постійний моніторинг цін, маржі та обсягів постачання;
  • координація з основними трейдерами щодо стабільності імпорту та логістики;
  • контроль за дотриманням конкурентного законодавства та недопущення змови;
  • диверсифікація джерел постачання через європейські напрямки.

Як повідомлялося, у найбільших мережах АЗС з минулої суботи ціни на бензин та дизельне пальне підвищилися в середньому на 5 грн за літр. Водночас через високий попит деякі мережі АЗС призупинили сервіси передплати пального або суттєво обмежили обсяги його купівлі через мобільні застосунки. Протягом минулих вихідних і в понеділок ціни на бензин і дизельне пальне у більшості великих мереж АЗС зросли на 1 грн за літр.

Автор: 

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Топ коментарі
+13
Ніяк!
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04.03.2026 14:32 Відповісти
+6
"До повного запуску системи мінімальних запасів держава використовує такі механізми:"
1. Бла-бла-бла...
2. Бла-бла-бла...
3. Бла-бла-бла...
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04.03.2026 14:38 Відповісти
+6
У Комітет Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг повідомляють, що попри підвищення роздрібних цін, дефіциту пального в Україні наразі немає. ці "комітетчики" які цілком можливо отримують мзду від здорожчання пального мали б зобовязати всі контролюючі органи України перевірити економічне обгрунтування здорожчання пального для українського народу, а не займатись куйнею про дефіцит .а чи про його відсутність....
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04.03.2026 14:39 Відповісти
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04.03.2026 14:32 Відповісти
Чому ніяк?
Пальне на АЗС зн икне.
Або по 10 л видаватимуть...
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04.03.2026 17:33 Відповісти
Та нафіга, хай....Нехай одні гребуть, а другі підвищують, а треті розганяють оцю сраку...Примати кончені....По-п'янці всих закабачили, дауни іпучі...бидло
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04.03.2026 14:33 Відповісти
Як завжди.
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04.03.2026 14:37 Відповісти
"До повного запуску системи мінімальних запасів держава використовує такі механізми:"
1. Бла-бла-бла...
2. Бла-бла-бла...
3. Бла-бла-бла...
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04.03.2026 14:38 Відповісти
У Комітет Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг повідомляють, що попри підвищення роздрібних цін, дефіциту пального в Україні наразі немає. ці "комітетчики" які цілком можливо отримують мзду від здорожчання пального мали б зобовязати всі контролюючі органи України перевірити економічне обгрунтування здорожчання пального для українського народу, а не займатись куйнею про дефіцит .а чи про його відсутність....
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04.03.2026 14:39 Відповісти
Держава слуги ******** на місяць з контролем цін. Продавці палива для резерву скажуть що «з каністрами нізя», тому будемо без палива і зєлєбєні гроші вкрадуть на резерв.
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04.03.2026 14:47 Відповісти
був вже один заврезервом (червоненький-обрізаний) - "... все з'їли миши "
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04.03.2026 14:55 Відповісти
А потім миші заправлять тим пальним оті поєзда з зерном що ще не доїли
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04.03.2026 15:12 Відповісти
Полізите до цін на паливо-зявиться дефіцит.Зелені рукожопи з економікою бавитися хочите
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04.03.2026 15:12 Відповісти
Є "Резерв+" , а це буде "Резерв -"
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04.03.2026 15:17 Відповісти
Какой нах контроль,спишут грошики якобы на покупку огромного количества топлива,а потом скажут - звиняйте,ничего немаэ,все путин разбомбил.
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04.03.2026 15:24 Відповісти
Як вони збираються захищати від обстрілів ці запаси?
А ніяк! Потім здатуть координати і все згорить....
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04.03.2026 15:43 Відповісти
Резерви будуть зберігатись в країнах ЄС, уважно читайте новину.
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04.03.2026 15:58 Відповісти
Читаю уважно !
"створення мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів в Україні (до 25% може зберігатися у країнах ЄС)"
П.С.
Там за зберігання наклацає стільки, що те пальне буде золоте...
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04.03.2026 16:15 Відповісти
А трейдери роблять своє зі словами «а ти рассказивай, Маруся, рассказивай»!
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04.03.2026 16:05 Відповісти
Трейдери роблять на підставі ринкової економіки!
На державній "Укрнафті" ціни на А-95 і ДП по 69,99 грн/л. !
Так чого вони у приватних компаній будуть нижчі !?
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04.03.2026 16:23 Відповісти
Боже ....які вони тупі.....і охеревші...
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04.03.2026 20:32 Відповісти

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