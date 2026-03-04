Гривня впала до нового рекорду щодо долара: Нацбанк встановив офіційний курс на четвер

Курс гривні оновлює історичні мінімуму щодо долара другий день поспіль.

За підсумками торгів на міжбанку, Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара США на четвер, 5 березня, на рівні 43,7170 грн/$, порівняно із 43,4548 грн/$ у середу. Це новий історичний мінімум.

Водночас курс гривні до євро знизився на 37 копійок – до 50,8341 грн за євро. 19 лютого він встановив новий історичний мінімум, опустившись до 51,2577 грн за євро.

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Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначається на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролює ситуацію та на постійній основі компенсує структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.