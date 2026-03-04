Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Падіння гривні
6 066 18

Гривня впала до нового рекорду щодо долара: Нацбанк встановив офіційний курс на четвер

Офіційний курс долара та євро НБУ на 5 березня

Курс гривні оновлює історичні мінімуму щодо долара другий день поспіль.

За підсумками торгів на міжбанку, Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара США на четвер, 5 березня, на рівні 43,7170 грн/$, порівняно із 43,4548 грн/$ у середу. Це новий історичний мінімум.

курс долара на 5 березня

Водночас курс гривні до євро знизився на 37 копійок – до 50,8341 грн за євро. 19 лютого він встановив новий історичний мінімум, опустившись до 51,2577 грн за євро.

Читайте більше важливих новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначається на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролює ситуацію та на постійній основі компенсує структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Автор: 

валюта (2506) гривня (1829) курс (1758) НБУ (9742) обмін валюти (959)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+17
ще трішки до 45 ... і всі обіцянки Оманської ZеГниди буде виконано

показати весь коментар
04.03.2026 16:46 Відповісти
+3
Чиновники ще не підняли пенсії,а вже забирають
показати весь коментар
04.03.2026 16:46 Відповісти
+2
А коли буде халявна тисяча?
показати весь коментар
04.03.2026 16:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ще трішки до 45 ... і всі обіцянки Оманської ZеГниди буде виконано

показати весь коментар
04.03.2026 16:46 Відповісти
Чиновники ще не підняли пенсії,а вже забирають
показати весь коментар
04.03.2026 16:46 Відповісти
Треба з квітня ще на12% пенсіїї індексувать і зарплати також😱🤑
показати весь коментар
04.03.2026 16:59 Відповісти
А який курс буде після вовиної халявної тисячі і які будуть ціни ?
показати весь коментар
04.03.2026 16:52 Відповісти
А коли буде халявна тисяча?
показати весь коментар
04.03.2026 16:55 Відповісти
Я от хз, шо за фігня...мені весь час пенсьйон піднімали іноді по 100 грн..а от зараз, крайній раз підняли на 700 грн..аж страшно..
показати весь коментар
04.03.2026 17:25 Відповісти
Я вибачаюсь, а була приблизно 5800?
показати весь коментар
04.03.2026 17:41 Відповісти
Ні, 16561,51 грн. Я податки сплачувала
показати весь коментар
04.03.2026 18:05 Відповісти
Я мав на увазі базову. Яку призначили при виході на пенсію. От її і індексують.
показати весь коментар
04.03.2026 18:47 Відповісти
А..ясно..
показати весь коментар
04.03.2026 18:49 Відповісти
А коли нам доведеться віддавати все, що вони понапозичали...
показати весь коментар
04.03.2026 16:58 Відповісти
Не ми, а праонуки віддавати будуть..
показати весь коментар
04.03.2026 17:26 Відповісти
Оптимістично...
показати весь коментар
04.03.2026 17:28 Відповісти
Реалістично..с цими тридерастами
показати весь коментар
04.03.2026 18:06 Відповісти
Я до того, що віддавати ще ми почнемо.
показати весь коментар
04.03.2026 18:07 Відповісти
То так...
показати весь коментар
04.03.2026 18:43 Відповісти
Наркоман упорався
показати весь коментар
04.03.2026 21:31 Відповісти
во власти спекулянты - управляют курсом и спекулируют жулики.
показати весь коментар
04.03.2026 22:16 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 