АРМА цьогоріч очікує перші повернення в Україну розшуканих за кордоном грошей

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), вперше виходить на фінальну стадію повернення в Україну грошових коштів, розшуканих за кордоном.

Про це повідомила в.о. голови АРМА Ярослава Максименко в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"Раніше таких кейсів не було. Зараз результативна робота відбувається за двома юрисдикціями, які вже забезпечують процес повернення. Це адміністративний процес, він технічно нескладний і завершиться в зрозумілий термін", – сказала Максименко.

Вона підтвердила, що перші приклади фактичного повернення коштів в Україну можуть відбутися вже цього року.

Розшукані кошти

Максименко розповіла про кілька інших значущих кейсів, серед яких – виявлену в США нерухомість членів сім'ї українського посадовця на $3,2 млн та іншого посадовця – на майже $500 тис.

Також у Іспанії розшукано частки в компаніях політика на понад 4 млн євро, у Чорногорії – 12 об'єктів нерухомості на 12,9 млн євро, у Франції – маєток політика на 11 млн євро, автомобіль та апартаменти.

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Нагадаємо, 30 липня 2025 року уряд звільнив голову АРМА Олену Думу, яка подала у відставку із займаної посади після підписання закону, яким розпочато фактичну реформу агентства. Основні його положення набули чинності 30 січня.

Наприкінці грудня торік Кабінет Міністрів передав Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) у пряме підпорядкування прем'єр-міністерки Юлії Свириденко.