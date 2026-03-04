"Укргідроенерго" замовило захист для ГЕС майже за 1 мільярд за засекреченими цінами

"Укргідроенерго" 19 лютого без тендеру замовило ТОВ "БК "Адамант" будівництво захисної споруди трансформатора філії "Кременчуцька ГЕС" за 997,86 млн грн.

Як свідчать дані в системі "Прозорро", закупівлю провели без відкритих торгів, передають Наші гроші.

При цьому деталі угоди включно з цінами будматеріалів приховано.

Немає й даних про причини обрання цієї фірми підрядником.

Замовник скористався постановою №1178, яка дозволяє оприлюднювати ці дані через 90 днів після завершення воєнного стану, оскільки замовлено роботи з захисту об'єктів критичної інфраструктури.

Термін виконання будівництва ‒ червень 2028 року.

Про компанію

За даними аналітичної системи YouControl, "БК "Адамант" ужгородця Романа Топазли та одесита Юрія Мруця зареєстрована в 2010 році. До Мруця в числі засновників був киянин Петро Левченко. Раніше "Адамант" входив до складу корпорації "Укрбуд", діяльність якої контролював скандальний бізнесмен та екснардеп Максим Микитась. Із 2018 року "БК "Адамант" отримала підрядів на 8,15 млрд грн.

Топазли та Левченко також є кінцевими бенефіціарами консорціуму "Адамант і Кінтегро" заснованого "БК "Адамант" та ТОВ "Грантбуд" та разом із громадянином Азербайджану Габілем Аслановим консорціуму "Адамант і Рамзі".

Журналісти також пов'язували "Адамант" з ТОВ "Еко-Буд-Трейд", що має ознаки контролю київським бізнесменом-втікачем Денисом Комарницьким.

Левченко також володіє ТОВ "Клубна компанія" і є співвласником у консорціумі "АІР" та консорціумі "АІК".

Топазли є сіпвзасновником МП "Бінар", ТОВ "МЦ Нова Віта", ТОВ "Сортіс Форм", АТ "ЗНВКІФ "Есквілін", ТОВ "СТ "Астра", Мостобудівельного загону №27 ПАТ "Мостобуд" та разом із Левченком має частки в консорціумах "АІР" та "АІК".

Мруць володіє ТОВ "Аром Сес" і має однойменний ФОП. До приходу в "Адамант" він рацював заступником директора – начальником управління будівництва та державного майна в Державній митній службі України, а ще раніше – обіймав керівні посади в "Укрзалізниці", зокрема був заступником директора філії "Дарницький вагоноремонтний завод", першим заступником директора філії "Центр будівельно-монтажних робіт" та головним інженером – першим заступником начальника регіональної філії "Одеська залізниця".

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Як повідомлялося, ПрАТ "Укргідроенерго" 31 грудня уклало договір з ПрАТ "Страхова компанія "Колоннейд Україна" щодо страхування відповідальності керівного складу – гендиректора, голови та членів наглядової ради – на суму 2,38 млн грн.

У грудні 2025 року наглядова рада ПрАТ "Укргідроенерго" оголосила про старт офіційної процедури добору кандидата на посаду генерального директора. Для забезпечення незалежного та конкурентного процесу до роботи залучено міжнародну консалтингову компанію Korn Ferry, яка виконуватиме функції радника з пошуку та оцінки претендентів.

У січні 2026 року Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) уклав угоду з ПрАТ "Укргідроенерго" про надання кредиту на суму 75 млн євро для реалізації проєкту по модернізації та відновлення об’єктів генерації гідроелектростанцій.

До того наглядова рада "Укргідроенерго" затвердила фінансовий план на 2026 рік. Документ визначає основні пріоритети діяльності, серед яких відновлення пошкоджених об'єктів, продовження будівництва захисних споруд, модернізація гідроелектростанцій та реалізація стратегічних інвестиційних проєктів.