Ціни на АЗС: Антимонопольний комітет перевірить причини здорожчання бензину та дизпалива

Антимонопольний комітет (АМКУ) розпочав перевірку обґрунтованості підвищення цін на пальне на АЗС на початку березня.

Про це повідомляється на сайті регулятора.

"Антимонопольний комітет здійснює заходи контролю щодо ситуації на ринках світлих нафтопродуктів з метою з’ясування наявності/відсутності ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції у діях операторів АЗС під час підняття цін на початку березня 2026 року", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, АМКУ 4 березня направив учасникам ринків вимогу якнайшвидше пояснити підстави для зростання цін.

"Після її отримання Комітет здійснить оперативний аналіз наданих даних і у разі виявлення ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції вживатиме відповідних заходів", – наголошується у повідомленні.

Водночас в АМКУ зауважили, що ціни на світлі нафтопродукти не підлягають державному регулюванню, а український ринок світлих нафтопродуктів повністю залежить від їх імпорту. Відтак, коливання світових цін позначається й на вартості пального для споживачів.

"Підвищення вартості пального має загальноєвропейський характер і спостерігається не лише в Україні", – додали в АМКУ.

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Як повідомлялося, в Україні бензин та дизельне пальне у найбільших мережах АЗС з минулої суботи подорожчали в середньому на 5 гривень за літр. Водночас через ажіотажний попит низка мереж АЗС призупинила роботу сервісів передплати пального або суттєво обмежила обсяги його купівлі в мобільних застосунках.

Головною причиною стрімкого зростання цін передусім є ажіотажний попит на пальне на тлі новин про війну в Ірані, зазначав директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн. Він зауважив, що за останні кілька днів реалізація пального через роздрібні мережі збільшилася приблизно на 50%, а на окремих станціях – ще більше. Водночас запаси пального у країні достатні, запевнив експерт.