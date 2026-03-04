"Зимова підтримка": Свириденко пояснила причину затримки виплат 6500 гривень для вразливих категорій

Кабінет Міністрів України забезпечив проведення виплати "зимової" одноразової допомоги в розмірі 6500 грн тим, хто подав заявки наприкінці 2025 року і ще не отримав кошти.

Як повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, виплати найбільш вразливим категоріям будуть здійснені в повному обсязі.

"Ідеться про нарахування для 50 721 отримувачів, які будуть профінансовані найближчим часом. Затримка платежів пов'язана із завершенням бюджетного року та закриттям рахунків", – сказала Свириденко.

Вона зазначила, що загальна потреба становить майже 330 млн грн, кошти для цієї програми передбачені в повному обсязі.

Скільки людей отримали допомогу

За словами Свириденко, загалом 410 тис. українців отримають виплати 6500 грн.

Станом на сьогодні за цією програмою виплати отримали 374 тис. осіб на загальну суму 2,43 млрд грн.

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Про програму

Як повідомлялося, в Україні з 21 листопада розпочався прийом заявок на отримання одноразової грошової допомоги в розмірі 6500 грн для громадян, які найбільше постраждали від війни або перебувають у складних життєвих обставинах.

Допомогу можуть отримати:

діти до 18 років у малозабезпечених сім’ях;

діти із числа внутрішньо переміщених осіб, які є одержувачами допомоги на проживання ВПО;

діти, над якими встановлено опіку чи піклування;

діти з інвалідністю, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та у прийомних сім'ях;

особи з інвалідністю І групи, які є одержувачами допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам;

одинокі пенсіонери з пенсією до 9 444 грн, які отримують надбавку на догляд.

Нагадаємо, на початку грудня 2025 року в Україні стартували виплати 6,5 тис. грн у рамках "Зимової підтримки" для вразливих категорій громадян.

17 грудня закінчився прийом заяв на отримання одноразової допомоги 6500 грн для найменш захищених категорій населення.