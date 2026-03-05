Війна на Близькому Сході: Китай припиняє експорт дизельного палива та бензину

Уряд Китаю наказав найбільшим нафтопереробним заводам країни негайно призупинити експорт дизельного палива та бензину через ескалацію конфлікту в Перській затоці, яка порушила надходження сирої нафти з одного з ключових регіонів-виробників світу.

Про це повідомляє Bloomberg.

Посадовці Національної комісії з розвитку та реформ – головного економічного планувальника країни – провели зустріч із керівниками нафтопереробних заводів і закликали тимчасово зупинити поставки нафтопродуктів на експорт.

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Заводам запропонували припинити укладання нових контрактів та домовитися про скасування вже підписаних угод на поставки. Виняток зроблено для авіаційного та бункерного палива, що зберігається на митних складах, а також для поставок до Гонконгу та Макао.

Китай володіє одним із найбільших у світі секторів нафтопереробки, але значна частина продукції йде на внутрішній ринок, тому країна не є ключовим постачальником нафтопродуктів на експорт. В Азії Китай посідає третє місце за обсягами морського експорту нафтопродуктів, поступаючись Південній Кореї та Сінгапуру.

Водночас превентивні заходи Пекіна відображають загальну тенденцію в регіоні, що сильно залежить від імпорту, – пріоритетно забезпечувати власні потреби на тлі поглиблення кризи на Близькому Сході.

Від початку атак США та Ізраїлю на вихідних поставки нафти й палива з Перської затоки фактично припинилися. Через це нафтопереробні заводи від Японії до Індонезії та Індії почали скорочувати обсяги переробки й призупиняти експорт.

Китай останні роки активно диверсифікував джерела постачання вуглеводнів, але все ще отримує майже половину імпорту сирої нафти з країн Перської затоки.

Як повідомлялося, разом зі стрибком цін на нафту неконтрольоване зростання вартості перевезень стало однією з найвиразніших реакцій ринку на конфлікт на Близькому Сході, який розпочався в суботу та призвів до практично повного блокування ключового проходу ‒ Ормузької протоки.

Цього року компанія Sinokor, співпрацюючи з судноплавним магнатом Джанлуїджі Апонте, отримала контроль над безпрецедентно великою часткою світового флоту супертанкерів VLCC. У понеділок вона повідомила брокерам, що її поточна ставка на перевезення нафти з Близького Сходу до Китаю ‒ основного маршруту для VLCC ‒ становить 700 пунктів Worldscale. Це більш ніж утричі вище за рівень п’ятниці.