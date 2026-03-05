Війна на Близькому Сході: Китай припиняє експорт дизельного палива та бензину
Уряд Китаю наказав найбільшим нафтопереробним заводам країни негайно призупинити експорт дизельного палива та бензину через ескалацію конфлікту в Перській затоці, яка порушила надходження сирої нафти з одного з ключових регіонів-виробників світу.
Про це повідомляє Bloomberg.
Посадовці Національної комісії з розвитку та реформ – головного економічного планувальника країни – провели зустріч із керівниками нафтопереробних заводів і закликали тимчасово зупинити поставки нафтопродуктів на експорт.
Заводам запропонували припинити укладання нових контрактів та домовитися про скасування вже підписаних угод на поставки. Виняток зроблено для авіаційного та бункерного палива, що зберігається на митних складах, а також для поставок до Гонконгу та Макао.
Китай володіє одним із найбільших у світі секторів нафтопереробки, але значна частина продукції йде на внутрішній ринок, тому країна не є ключовим постачальником нафтопродуктів на експорт. В Азії Китай посідає третє місце за обсягами морського експорту нафтопродуктів, поступаючись Південній Кореї та Сінгапуру.
Водночас превентивні заходи Пекіна відображають загальну тенденцію в регіоні, що сильно залежить від імпорту, – пріоритетно забезпечувати власні потреби на тлі поглиблення кризи на Близькому Сході.
Від початку атак США та Ізраїлю на вихідних поставки нафти й палива з Перської затоки фактично припинилися. Через це нафтопереробні заводи від Японії до Індонезії та Індії почали скорочувати обсяги переробки й призупиняти експорт.
Китай останні роки активно диверсифікував джерела постачання вуглеводнів, але все ще отримує майже половину імпорту сирої нафти з країн Перської затоки.
Як повідомлялося, разом зі стрибком цін на нафту неконтрольоване зростання вартості перевезень стало однією з найвиразніших реакцій ринку на конфлікт на Близькому Сході, який розпочався в суботу та призвів до практично повного блокування ключового проходу ‒ Ормузької протоки.
Цього року компанія Sinokor, співпрацюючи з судноплавним магнатом Джанлуїджі Апонте, отримала контроль над безпрецедентно великою часткою світового флоту супертанкерів VLCC. У понеділок вона повідомила брокерам, що її поточна ставка на перевезення нафти з Близького Сходу до Китаю ‒ основного маршруту для VLCC ‒ становить 700 пунктів Worldscale. Це більш ніж утричі вище за рівень п’ятниці.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль