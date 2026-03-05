Японія на межі дефіциту: НПЗ вимагають доступу до держрезервів на тлі блокади Ормузької протоки

Японські нафтопереробні заводи звернулися до уряду з проханням вивільнити сиру нафту зі стратегічних резервів країни через загострення кризи на Близькому Сході.

Про це повідомляє Bloomberg.

Переробні компанії Японії ведуть переговори з владою щодо доступу до державних запасів, а також до нафти, що зберігається в резервуарах, орендованих у країн-виробників. НПЗ просять прискорити процес, оскільки потенційно тривалі бюрократичні процедури можуть суттєво затримати надходження поставок.

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Японія імпортує понад 90% своєї нафти з Близького Сходу, що робить країну надзвичайно вразливою до фактичного блокування Ормузької протоки, яке перешкоджає експорту енергоносіїв з країн Перської затоки.

Принаймні один японський нафтопереробний завод скасував запланований на березень експорт бензину, авіаційного палива та дизельного палива, щоб забезпечити пріоритетне постачання на внутрішній ринок.

Серед ключових японських сховищ Кіїре на острові Кюсю здатне зберігати понад 46 мільйонів барелів, тоді як Окінава може вмістити понад 8 мільйонів барелів. Saudi Aramco орендує потужності в обох цих локаціях.

Цього тижня Японія також скасувала тендер на продаж близькосхідної нафти з резервів, який був оголошений минулого місяця, повідомляють трейдери, безпосередньо знайомі з цим питанням.

Як повідомлялося, американські нафтові компанії не здатні швидко збільшити видобуток, аби компенсувати дефіцит постачань нафти, спричинений війною США та Ізраїлю проти Ірану. Керівники галузі застерігають, що істотне нарощування виробництва потребуватиме місяців.

Виробники утримуватимуться від запуску коштовних нових програм буріння, доки не впевняться в стабільності високих цін на нафту. Цього тижня котирування досягли 18-місячного максимуму понад $80 за барель через занепокоєння щодо перебоїв у поставках із країн Перської затоки.