Індія повертається до закупівлі російської нафти через конфлікт на Близькому Сході

Згідно з даними відстеження суден, два російські нафтові вантажі, які раніше вказували Східну Азію як пункт призначення, змінили курс на Індію.

Це свідчить про те, що Нью-Делі повертається до прийому сирої нафти на тлі загострення конфлікту на Близькому Сході, повідомляє Bloomberg.

Цього тижня в індійських портах очікується розвантаження двох танкерів з приблизно 1,4 млн барелів нафти марки Urals, хоча спочатку вони прямували на схід. Нафта Urals, яку завантажують у Балтійському та Чорному морях, раніше була одним із основних джерел для індійських НПЗ, але цього року поставки різко скоротилися через тиск США на Нью-Делі з вимогою припинити закупівлі.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

За даними портових агентів, танкер типу Suezmax "Odune" з 730 000 барелів нафти прибув до Парадіпа на східному узбережжі Індії в середу. Танкер типу Aframax "Matari" з понад 700 000 барелів має прибути до Вадінара на заході Індії в четвер.

Останніми тижнями індійські нафтопереробні заводи, побоюючись ускладнень у торговельних переговорах із Вашингтоном, суттєво зменшили закупівлі російської нафти, що змусило Москву активніше шукати покупців у Китаї.

Однак війна на Близькому Сході та фактичне блокування Ормузької протоки значно підвищили ризики дефіциту сирої нафти, і переробники в Індії знову звертаються до російських поставок.

Як повідомлялося, японські нафтопереробні заводи звернулися до уряду з проханням вивільнити сиру нафту зі стратегічних резервів через загострення кризи на Близькому Сході.

Переробні компанії ведуть переговори з владою щодо доступу до державних запасів, а також до нафти, що зберігається в орендованих у країн-виробників резервуарах. НПЗ наполягають на прискоренні процедури, оскільки можливі бюрократичні затримки можуть суттєво відтермінувати надходження необхідних поставок.