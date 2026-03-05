Індія повертається до закупівлі російської нафти через конфлікт на Близькому Сході
Згідно з даними відстеження суден, два російські нафтові вантажі, які раніше вказували Східну Азію як пункт призначення, змінили курс на Індію.
Це свідчить про те, що Нью-Делі повертається до прийому сирої нафти на тлі загострення конфлікту на Близькому Сході, повідомляє Bloomberg.
Цього тижня в індійських портах очікується розвантаження двох танкерів з приблизно 1,4 млн барелів нафти марки Urals, хоча спочатку вони прямували на схід. Нафта Urals, яку завантажують у Балтійському та Чорному морях, раніше була одним із основних джерел для індійських НПЗ, але цього року поставки різко скоротилися через тиск США на Нью-Делі з вимогою припинити закупівлі.
За даними портових агентів, танкер типу Suezmax "Odune" з 730 000 барелів нафти прибув до Парадіпа на східному узбережжі Індії в середу. Танкер типу Aframax "Matari" з понад 700 000 барелів має прибути до Вадінара на заході Індії в четвер.
Останніми тижнями індійські нафтопереробні заводи, побоюючись ускладнень у торговельних переговорах із Вашингтоном, суттєво зменшили закупівлі російської нафти, що змусило Москву активніше шукати покупців у Китаї.
Однак війна на Близькому Сході та фактичне блокування Ормузької протоки значно підвищили ризики дефіциту сирої нафти, і переробники в Індії знову звертаються до російських поставок.
Як повідомлялося, японські нафтопереробні заводи звернулися до уряду з проханням вивільнити сиру нафту зі стратегічних резервів через загострення кризи на Близькому Сході.
Переробні компанії ведуть переговори з владою щодо доступу до державних запасів, а також до нафти, що зберігається в орендованих у країн-виробників резервуарах. НПЗ наполягають на прискоренні процедури, оскільки можливі бюрократичні затримки можуть суттєво відтермінувати надходження необхідних поставок.
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"Дав можливість Україні злізти з газової голки"
Ну так, купувати той же російський газ у Словаччини - це ж означає "злізти з газової голки". НІ разу не самообман, ні?
- Китай збільшить покупки
- Індія
навіть ці 2 уже зможуть тримати РФ на плаву ще кілька років
зачем? он мог это сделать и раньше. сейчас цена поднялась и увеличивать закупки как мнимум не логично
Чергова "перемога"!😂😂😂
Масштаби: Станом на кінець 2025 року РФ планувала виготовляти до 190-2700 дронів на місяць, значно знизивши залежність від поставок з Ірану.Локація: Основним центром є «Алабуга», де розгорнуто кілька виробничих ліній, а також задіяні інші підприємства в Удмуртії.Логістика: Росія створила власну логістичну мережу для постачання деталей з Китаю, включаючи компоненти для двигунів та мікросхеми.Модифікації: Російські «Герані» модернізовані - мають важчі боєголовки (до 90 кг), оснащуються камерами та модемами для передачі відео в реальному часі.Робоча сила: На виробництві залучають, зокрема, молодих жінок та іноземних працівників.