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Новини нафта
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Індія повертається до закупівлі російської нафти через конфлікт на Близькому Сході

mersin,танкер

Згідно з даними відстеження суден, два російські нафтові вантажі, які раніше вказували Східну Азію як пункт призначення, змінили курс на Індію.

Це свідчить про те, що Нью-Делі повертається до прийому сирої нафти на тлі загострення конфлікту на Близькому Сході, повідомляє Bloomberg.

Цього тижня в індійських портах очікується розвантаження двох танкерів з приблизно 1,4 млн барелів нафти марки Urals, хоча спочатку вони прямували на схід. Нафта Urals, яку завантажують у Балтійському та Чорному морях, раніше була одним із основних джерел для індійських НПЗ, але цього року поставки різко скоротилися через тиск США на Нью-Делі з вимогою припинити закупівлі.

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За даними портових агентів, танкер типу Suezmax "Odune" з 730 000 барелів нафти прибув до Парадіпа на східному узбережжі Індії в середу. Танкер типу Aframax "Matari" з понад 700 000 барелів має прибути до Вадінара на заході Індії в четвер.

Останніми тижнями індійські нафтопереробні заводи, побоюючись ускладнень у торговельних переговорах із Вашингтоном, суттєво зменшили закупівлі російської нафти, що змусило Москву активніше шукати покупців у Китаї.

Однак війна на Близькому Сході та фактичне блокування Ормузької протоки значно підвищили ризики дефіциту сирої нафти, і переробники в Індії знову звертаються до російських поставок.

Як повідомлялося, японські нафтопереробні заводи звернулися до уряду з проханням вивільнити сиру нафту зі стратегічних резервів через загострення кризи на Близькому Сході.

Переробні компанії ведуть переговори з владою щодо доступу до державних запасів, а також до нафти, що зберігається в орендованих у країн-виробників резервуарах. НПЗ наполягають на прискоренні процедури, оскільки можливі бюрократичні затримки можуть суттєво відтермінувати надходження необхідних поставок.

Автор: 

дефіцит (578) Індія (481) нафта (5536) НПЗ (522) танкер (303) Близький Схід (143)
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Топ коментарі
+14
Неминучий результат дій "шнобелівського миротворця".
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05.03.2026 10:47 Відповісти
+9
Скоро ще й ми у кацапів нафту начнем закупати оце буде ржака. Від команди зеленьських можна ждати чого завгодно
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05.03.2026 10:44 Відповісти
+8
треба топити корита і перестануть купувати . газовоз вже відплавав своє
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05.03.2026 10:49 Відповісти
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Скоро ще й ми у кацапів нафту начнем закупати оце буде ржака. Від команди зеленьських можна ждати чого завгодно
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05.03.2026 10:44 Відповісти
А з чиєї нафти вироблене пальне, яке ми закуповували останні років 10 з тої ж Угорщини чи Литви?
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05.03.2026 10:47 Відповісти
Ну це як школота прсить штаршака шоб пішов в ларьок і купив йому півка і сігарєт. Все в цьому світі працює по одному сценарію
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05.03.2026 10:49 Відповісти
Немає різниці з чієї нафти, головне, що купуємо ми не в кцапів, а в Європі. Коли розбито нафтопровід "Дружба", то впевнений, що словаки і мадяри купують нафту не в кцапів, а в інших країн. Правда точніше буде - купували. Ми купували і кцапський газ, але не в кцапів, а в європейців. І транспортування в два рази довже нам обходилося в два раза дешевше. "Брати" продавали нам великі обсяги і по самй великій ціні, ще й ввели формулу "бери або плати". Тоді нам нарахзували боргу на 60 мільярдів доларів США. "Барига" ті всі їх схеми поламав і списав ті борги через міжнародні суди (Стокгольм). Дав можливість Україні злізти з газової голки.
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05.03.2026 10:54 Відповісти
Головне, вчасно на сповідь сходити а чия нафта то піп знає.
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05.03.2026 10:57 Відповісти
Піп і батюшка - то російські назви. Ті точно знають, яку пропаганду вливати в мізки українців.
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05.03.2026 10:59 Відповісти
Різниця насправді є. Бо нафту продає РФ і гроші заробляє з того РФ. А ми робиво вигляд, що "не купуємо у РФ".

"Дав можливість Україні злізти з газової голки"

Ну так, купувати той же російський газ у Словаччини - це ж означає "злізти з газової голки". НІ разу не самообман, ні?
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05.03.2026 11:17 Відповісти
З початком повномасштабного вторгнення Литва стала першою країною ЄС, яка повністю відмовилася від російської нафти. З весни 2022 року пальне з Литви виробляється виключно з нафти з альтернативних джерел: переважно з Північного моря (Норвегія), а також із Саудівської Аравії, США та Нігерії.
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05.03.2026 12:30 Відповісти
Довга війна в Ірані так чи так піде на користь РФ

- Китай збільшить покупки
- Індія

навіть ці 2 уже зможуть тримати РФ на плаву ще кілька років
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05.03.2026 10:45 Відповісти
Неминучий результат дій "шнобелівського миротворця".
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05.03.2026 10:47 Відповісти
ці два, вичавлять всю нафту і швидше за все попросять збільшити
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05.03.2026 11:09 Відповісти
"Китай збільшить покупки"

зачем? он мог это сделать и раньше. сейчас цена поднялась и увеличивать закупки как мнимум не логично
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05.03.2026 11:19 Відповісти
Прювєт Трампу!
Чергова "перемога"!😂😂😂
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05.03.2026 10:45 Відповісти
треба топити корита і перестануть купувати . газовоз вже відплавав своє
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05.03.2026 10:49 Відповісти
"слава і под'яка моєму другу "трамбону" - сказав кровопивця української крові , куйло
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05.03.2026 10:50 Відповісти
Я вже писав тут: тампон рятує свого кривавого дружбана путлера,але перед цим проковтнув Венесуелу,і тепер буде продавати ще більше нафти по досить високій ціні,а на життя простих людей цим покидькам наплювати,головне гроші.
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05.03.2026 11:06 Відповісти
тобто тебе влаштовує іран який кацапам шахеди клепає. ну зрозуміло все з тобою.
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05.03.2026 12:15 Відповісти
Умнік,кацапи вже давно налагодили власне виробництво шахедів. Хоча це для тебе складно,але спробуй здогадатись,якщо ціна нафти зросла і у орків її продовжила купувати Індія.чи можливо що орки, від виручених з продажу нафти коштів, зможуть виробляти ще більше шахедів та ракет?З логікою у тебе зовсім погано...
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05.03.2026 12:40 Відповісти
та ти шо, ану погугли, герань в недавніх прильотах в арабських країнах
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05.03.2026 14:51 Відповісти
Ключові факти про виробництво шахедів у РФ:

Масштаби: Станом на кінець 2025 року РФ планувала виготовляти до 190-2700 дронів на місяць, значно знизивши залежність від поставок з Ірану.Локація: Основним центром є «Алабуга», де розгорнуто кілька виробничих ліній, а також задіяні інші підприємства в Удмуртії.Логістика: Росія створила власну логістичну мережу для постачання деталей з Китаю, включаючи компоненти для двигунів та мікросхеми.Модифікації: Російські «Герані» модернізовані - мають важчі боєголовки (до 90 кг), оснащуються камерами та модемами для передачі відео в реальному часі.Робоча сила: На виробництві залучають, зокрема, молодих жінок та іноземних працівників.
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05.03.2026 19:59 Відповісти
Біполярний рудий їбанько. Все що робив - пересрав одним тупим вчинком.
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05.03.2026 11:10 Відповісти
От тобі і всі ваші санкції. Те ж саме буде і з гарантіями безпеки. Потрібно тільки фізично знищувати рашистську нафто/газову промисловість.
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05.03.2026 11:22 Відповісти
Багато знищив особисто ботяра офіснопрезидентська?
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05.03.2026 11:26 Відповісти
Аякже. Бачиш як тобі твою кацапську жопу розірвало
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05.03.2026 11:41 Відповісти
Великий бонус пуйлу від рудого безмозглого слона в посудній лавці, по сумісництву агента. Зараз ще Європа теж піде на поклон до лисого валізного терориста.
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05.03.2026 11:54 Відповісти
Трамп зробив корисну річ, і змусив Індію відійти від кацапської нафти, поетів він зробив другу правильну і корисну річ і почав давити Іранський режим. І як побічний ефект це обнулило перший корисний вчинок Трампа.
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05.03.2026 11:54 Відповісти

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