Підтримка для постраждалих від посухи та війни: уряд запровадив новий механізм для фермерів

Кабінет Міністрів запроваджує Порядок і механізм визначення зон ризикованого землеробства. Це дозволить надавати державну підтримку агровиробникам більш адресно ‒ тим, хто працює в особливо складних умовах.

Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

Визначення зон ризикованого землеробства відбуватиметься за двома основними критеріями:

кліматичні умови ‒ критичний рівень продуктивної вологи в ґрунті, підтверджений лабораторними дослідженнями;

наслідки бойових дій ‒ якщо земельні ділянки розташовані поблизу кордону з державою-агресором або лінії зіткнення, чи забруднені вибухонебезпечними предметами.

Щоб отримати підтримку, агровиробник має бути зареєстрований у Державному аграрному реєстрі та до 1 липня подати через електронний кабінет заявку щодо відповідних земельних ділянок. Якщо ризик пов’язаний із нестачею вологи ‒ необхідно додати висновок лабораторії.

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Переліки таких земель формуватимуть обласні військові адміністрації, а остаточне затвердження здійснюватиме Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України до 31 серпня.

"Для територій, що постраждали від бойових дій, визначення зон ризику відбуватиметься автоматично на основі даних державних реєстрів ‒ без потреби подавати додаткові довідки. Після затвердження переліків агровиробники, які працюють у зонах ризикованого землеробства, зможуть отримати державну підтримку", ‒ зазначила Свириденко.

Як повідомлялося, гармонізація української системи захисту рослин із нормами Європейського Союзу стане однією з найбільших структурних змін для аграрного сектору в найближчі роки. Нова регуляторна база, ухвалена в січні 2026 року, почне поступово трансформувати ринок ще до повного набрання чинності у 2028 році.

Одним із ключових моментів стане ймовірне обмеження використання понад 100 діючих речовин, що може охопити майже половину нинішнього ринку засобів захисту рослин в Україні. Це змусить аграріїв адаптувати агротехнології, збільшувати кількість обробок і переглядати структуру сівозмін.