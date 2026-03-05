Уряд спростив процедуру отримання висновків на транскордонне перевезення відходів: що змінилося?

Уряд на засіданні 4 березня 2026 року вніс зміни до низки постанов Кабінету Міністрів України у сфері управління відходами. Рішення спрямоване на спрощення та уніфікацію процедури надання адміністративної послуги з видачі або відмови у видачі висновку на транскордонне перевезення відходів.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Зміни стали необхідними через складність чинної процедури, яка вимагала значних витрат часу та створювала ризики порушення строків, передбачених частиною восьмою статті 43 Закону України "Про управління відходами".

Що змінилося?

Прийнятий акт оптимізує механізм надання адміністративної послуги через інформаційну систему управління відходами, що інтегрована в Єдину екологічну платформу "ЕкоСистема". Зокрема, затверджено єдину форму висновку на транскордонне перевезення відходів та форму рішення про відмову у його видачі, що забезпечує прозорість і однаковість оформлення документів.

Завдяки реалізації цих змін суб’єкти господарювання зможуть отримувати висновки для транскордонного перевезення відходів у встановлені законом строки за уніфікованою процедурою, що відповідає європейським стандартам.

Крім того, внесені зміни узгоджують низку нормативних актів у сфері управління відходами з чинним законодавством та сприяють подальшій цифровізації екологічних адміністративних послуг.

Як повідомлялося, Швеція виділить додаткові 200 мільйонів шведських крон (понад $22 млн) на продовження шведсько-української програми WM4U "Посилення управління побутовими відходами в Україні".

Програму реалізують Avfall Sverige та SALAR International за підтримки Шведського агентства міжнародного розвитку та співробітництва (Sida). Основним бенефіціаром є Міністерство розвитку громад та територій України. Фінансування надаватиметься через NEFCO (Північний зелений банк).