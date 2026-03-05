Гарантії Трампа не допомогли: страхування суден в Перській затоці подорожчало в 12 разів

Вартість страхування суден, які проходять через Ормузьку протоку, зросла в 12 разів. Не доміг навіть той факт, що Дональд Трамп пообіцяв надати гарантії перевезень через цей ключовий транспортний вузол.

Про це повідомляє Financial Times.

За словами брокерів, судновласники вже виплатили мільйони доларів за страхування перетину протоки або плавання у сусідніх водах із високим рівнем ризику. Страхові внески в середу сягнули 3% від вартості судна, тоді як до початку війни вони становили приблизно 0,25%.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Президент США написав у Truth Social, що Корпорація фінансування розвитку США (DFC) надасть страхування та гарантії "за дуже розумною ціною для фінансової безпеки ВСІЄЇ морської торгівлі, особливо енергетичної, яка подорожує через Перську затоку".

Лондонські страховики в середу намагалися зрозуміти, як саме працюватиме ця пропозиція та чи допоможе вона знизити ціни. Кілька найбільших морських страхових брокерів світу заявили, що були здивовані заявою Трампа.

"Ми не чули нічого, окрім посту в Truth Social", ‒ пояснив Девід Сміт із брокерської компанії McGill, додавши, що страховики не розуміють, наскільки широко поширюватиметься ця підтримка, попри обіцянку застрахувати "всю" торгівлю через Перську затоку.

Інші експерти морського ринку поставили під сумнів потенційний ефект допомоги від DFC, основна діяльність якої полягає в підтримці приватних інвестицій у бідніших країнах. За їхніми словами, головні проблеми для судновласників у регіоні ‒ це витрати на фрахт і ризик нападу, а не відсутність страховки.

Наразі деякі страховики скасували чинні поліси, щоб переоформити покриття за значно вищими тарифами, які краще відображають поточний рівень ризику, повідомили брокери. Інші повністю вийшли з ринку, а багато компаній відмовляються надавати будь-яке страхування для проходження через протоку, де останніми днями рух суден фактично зупинився.

Як повідомлялося, президент Дональд Трамп заявив про готовність гарантувати безпеку морських перевезень через Ормузьку протоку. За словами американського лідера, він доручив Корпорації фінансування розвитку США (DFC) негайно надати страхування політичних ризиків та фінансові гарантії для морських перевезень, насамперед енергоносіїв, що проходять через Перську затоку.