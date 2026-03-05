Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Державний бюджет
98 0

У лютому місцеві бюджети отримали трансфертів на 18 мільярдів, ‒ Мінфін

бюджет

У лютому 2026 року Міністерство фінансів відповідно до вимог бюджетного законодавства забезпечило повне перерахування міжбюджетних трансфертів до загального фонду місцевих бюджетів у обсязі 18,4 млрд грн.

Це становить 100 % від запланованих на лютий видатків державного бюджету, повідомляє пресслужба Мінфіну.

Зокрема було перераховано:

  • базову дотацію перераховано в сумі 2,6 млрд грн (100 %);
  • додаткові дотації перераховано в сумі 1,7 млрд грн (100 %).

Станом на 1 березня 2026 року залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ за загальним і спеціальним фондами становили 113,1 млрд грн. Це на 17,9 млрд грн більше, ніж на початок 2026 року.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Завдяки цим ресурсам органи місцевого самоврядування й надалі мають змогу забезпечувати фінансування першочергових видатків на місцевому рівні.

Як повідомлялося, державний та гарантований державою борг України станом на 31 січня 2026 року становив 9,21 трлн грн, або $215 млрд, повідомило Міністерство фінансів. З цієї суми зовнішній державний та гарантований державою борг сягнув 7,16 трлн грн (77,69% загального обсягу), або $167,04 млрд.

Внутрішній державний та гарантований державою борг становив 2,06 трлн грн (22,31%), або $47,97 млрд. Загальний державний борг України дорівнював 8,93 трлн грн (96,97% від суми державного та гарантованого державою боргу), або $208,5 млрд.

Автор: 

бюджет (2182) борг (1948) дотації (199) Мінфін (3004) фонд (234)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 