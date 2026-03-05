"Не той час, коли треба ловити хайп!": Гетманцев пояснив, чому прискорилося падіння гривні

З початку 2026 року гривня за офіційним курсом знецінилася до долара на 3,1% ‒ з 42,35 до 43,71 грн/$ станом на 5 березня. Лише з початку цього тижня курс знизився на 1,4%. На готівковому ринку вранці 5 березня долар продавали вже по 44 грн/$.

Про причини послаблення національної валюти розповів голова Комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, причини ослаблення гривні лежать на поверхні. До традиційних сезонних факторів ‒ зростання тиску через дефіцит торговельного балансу, що зазвичай спричиняє помірну девальвацію наприкінці та на початку року ‒ додалися події на Близькому Сході. Війна в Ірані посилила статус долара як активу "тихої гавані": американська валюта зміцнилася до євро на 1,7%. Як наслідок, гривня в останні дні навіть дещо зміцнилася відносно євро.

"Звісно, ситуація на Близькому Сході, у випадку її загострення та продовження на невизначений строк, продовжить впливати на світову фінансову систему. Утім на валютну стабільність в Україні з початку війни і зараз набагато більший вплив має надходження зовнішнього фінансування від міжнародних партнерів", ‒ зазначив Гетманцев.

Він наголосив, що з урахуванням ухваленого ЄС кредиту Україні на 90 млрд євро та затвердження нової програми МВФ є підстави для обережного оптимізму принаймні в короткостроковій перспективі.

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За словами нардепа, на сьогодні Україна вже має рекордний рівень міжнародних резервів ‒ $57,7 млрд станом на 1 лютого 2026 року. За прогнозом МВФ, до кінця року вони зростуть до $65,5 млрд, що створює достатній буфер для підтримки відносної стабільності на валютному ринку.

"Ніколи не даю прогнози по курсу. Але зараз точно не той час і не та ситуація, коли треба ловити хайп на гучних заголовках, що "національна валюта оновила черговий мінімум". Маємо достатні резерви, професійного регулятора, що разом забезпечує те, що попри четвертий рік повномасштабної війни Україна тримає макрофінасову стабільність", ‒ підсумував Гетманцев.

Як повідомлялося, курс гривні другий день поспіль оновлює історичні мінімуми щодо долара. За підсумками торгів на міжбанківському ринку Нацбанк установив офіційний курс на четвер, 5 березня, на рівні 43,7170 грн/$. У середу курс становив 43,4548 грн/$. Таким чином, зафіксовано новий історичний мінімум.