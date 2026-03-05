Екомодернізація підприємств: Кабмін затвердив програму впровадження доступних технологій до 2030 року

Кабінет Міністрів затвердив Державну цільову програму підтримки підприємств, які впроваджують найкращі доступні технології та методи управління (НДТМ), на період до 2030 року.

Цей крок є частиною реалізації в Україні реформи запобігання та контролю промислового забруднення, а також екомодернізації підприємств і відбудови відповідно до європейських стандартів, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Метою програми є:

зменшення негативного впливу промисловості на довкілля через модернізацію виробництва:

підвищення енергоефективності:

впровадження сучасних екологічних стандартів.

Документ передбачає комплекс економічних і регуляторних заходів, які стимулюватимуть підприємства до оновлення технологічних процесів і переходу на НДТМ.

Програма розрахована на п’ять років і має перехідний період з урахуванням особливостей функціонування економіки в умовах воєнного стану.

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Реалізація програми забезпечить:

зростання кількості підприємств, які впровадили НДТМ;

зменшення забруднення атмосферного повітря та водних ресурсів, а також скорочення обсягів утворення відходів (це відстежуватиметься за допомогою звітів операторів установок про дотримання умов інтегрованого довкіллєвого дозволу ‒ ІДД);

зниження енергоємності виробництва, зменшення споживання енергоресурсів та підвищення загальної продуктивності підприємств.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів запроваджує Порядок та механізм визначення зон ризикованого землеробства. Це дозволить надавати державну підтримку агровиробникам більш цілеспрямовано ‒ тим, хто працює в особливо складних умовах.

Щоб отримати допомогу, агровиробник має бути зареєстрований у Державному аграрному реєстрі та до 1 липня подати через електронний кабінет заявку щодо відповідних земельних ділянок. Якщо ризик пов’язаний із недостатньою вологістю ґрунту ‒ необхідно додати висновок лабораторії.