Україна та Молдова домовилися про відновлення експорту м’яса птиці. Які умови?
Україна та Молдова погодили чіткий алгоритм дій, що дозволить якнайшвидше відновити ринок для замороженого та охолодженого м'яса птиці за умови підтвердження його безпечності.
Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів.
"Для відновлення експорту м'яса птиці замороженого та охолодженого потужності суб'єктів господарювання, які мають право експорту до країн-членів Європейського Союзу (єврономер) та здійснюють закритий цикл виробництва (власні бійні), зможуть експортувати продукцію після проведення лабораторних досліджень 10 проб сироватки крові в лабораторіях ЄС", – сказано в повідомленні.
Щойно результати досліджень підтвердять відповідність безпечності встановленим стандартам, буде відкрито експорт як замороженого, так і охолодженого м'яса птиці для відповідної потужності.
Як зазначається, такий крок стане важливим сигналом про стабільність і надійність українського аграрного сектору.
Після відновлення експорту компетентні органи двох країн обговорять умови та частоту проведення додаткових лабораторних досліджень.
Окрім того, Україна вже зробила практичні кроки: відібрано репрезентативну кількість зразків та направлено їх до лабораторії ЄС для проведення досліджень.
Торгівля з Молдовою
Як повідомлялося на початку березня 2026 року, Кабінет Міністрів готує проєкт постанови про запровадження режиму ліцензування імпорту винограду, вина та спирту з Молдови.
Підставою для нього стало рішення Національного агентства з безпеки харчових продуктів Республіки Молдова (ANSA) від 26 січня про тимчасове призупинення імпорту м'яса птиці, субпродуктів та продукції, що містить м'ясо птиці, з України.
Виробництво м'яса птиці
За оцінками Міністерства сільського господарства США (USDA), виробництво м'яса птиці в Україні у 2025 році зросло на 1,4% – до 1,41 млн тонн, а у в 2026 році – сягне 1,44 млн тонн.
Водночас аналітики USDA очікують, що збільшення обсяги виробництва будуть направленні на подальше розширення експорту, який зросте із 463 тис. тонн у 2024 році до 470 тис. тонн – у 2025 році та 490 тис. тонн – у 2026 році.
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