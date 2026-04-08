Казахстан відмовився від послуг Росії з будівництва електростанцій

Казахстан відмовився від послуг російських компаній під час будівництва ТЕЦ у Семеї, Кокшетау та Усть-Каменогорську.

Як повідомив голова правління казахстанського "Самрук-Енерго" ("дочка" "Самрук-Казини") Кайрат Максутов, ТЕЦ збудує казахстансько-сингапурський консорціум, хоча раніше ці ТЕЦ планувалося будувати із Росією, передає Курсив.

За словами Максутова, у травні 2026 року підрядник розпочне розміщення замовлень на заводах для виготовлення основного обладнання. У квітні буде проведено інженерно-геологічне та топографічне дослідження, а також розпочато роботу з підготовки майданчиків та інфраструктури.

Поставки основного обладнання розпочнуться з третього кварталу 2027 року.

Що відомо про ТЕЦ

ТЕЦ у Семеї потужністю 360 МВт та 1000 Гкал та вартістю 578 млрд тенге реалізує казахстансько-сингапурський консорціум. Станція аналогічної потужності в Усть-Каменогорську коштуватиме 602 млрд тенге.

Початок будівельно-монтажних робіт на обох станціях заплановано на квітень 2026 року. Поставка обладнання триватиме у 2027-2029 роки, а введення станцій в експлуатацію очікується в грудні 2029 року.

Будівельно-монтажні роботи з головного корпусу ТЕЦ у Кокшетау розпочнуться в червні 2026 року. Доставка обладнання триватиме в 2027-2028 роках, а введення в експлуатацію ТЕЦ заплановано на лютий 2029 року.

Проєктна потужність станції складе 240 МВт та 820 Гкал теплової енергії. Контракт виконуватиме казахстансько-сингапурський консорціум, а вартість складе 355,6 млрд тенге.

"Окремо зазначу, що на всіх трьох ТЕЦ будуть застосовуватися технології штучного інтелекту та чистого вугілля", - сказав Максутов.

За його словами, на станціях будуть встановлені різні датчики, дані з яких аналізуватиме ШІ, виявляючи дефекти та запобігаючи аваріям.

Плани будвництва з Росією

Спочатку розглядався варіант будівництва цих ТЕЦ разом із Росією, проте в Казахстані не отримали інформації про надання пільгового фінансування з російської сторони, тому проєкти почали будувати самотужки.

Відповідно до договору, фінансування мали забезпечити російські банки – вони мали надати кредити терміном на 15 років, але виникли складнощі з фінансуванням проєкту та субсидуванням процентної ставки для закупівлі обладнання.

Домовленість про будівництво ТЕЦ на території Казахстану було укладено в листопаді 2023 року. Спочатку будівництво об'єктів оцінювалося в $2,7 млрд.

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Відносини Казахсану та Росії

Раніше стало відомо, що Казахстан переглянув схему будівництва третього енергоблоку на Екібастузькій ГРЕС-2 та відмовився від російських турбін та генераторів. Натомсть постачальником обладнання стала китайська компанія Harbin Electric International.

Окрім того, Казахстан віддав Китаю замість Росії контракти на будівництво двох АЕС, повідомляв минулого року перший віцепрем'єр Казахстану Роман Скляр.

У липні минулого року повідомлялося, що Казахстан почав самостійно реалізовувати проєкт будівництва теплоелектроцентралей у трьох містах країни. Спочатку про будівництво об'єктів, яке оцінювалося в $2,7 млрд, Казахстан домовився з Росією.

У серпні стало відомо, що Казахстан і Туреччина вивчають можливості збільшення експорту казахстанської нафти в обхід Росії через трубопровід Баку – Тбілісі – Джейхан (BTC).