Рада ухвалила закон про державний ринковий нагляд: що зміниться для громадян та бізнесу?
8 квітня Верховна Рада ухвалила євроінтеграційний закон щодо удосконалення державного ринкового нагляду та системи технічного регулювання відповідно до положень права ЄС (реєстр. №12426).
Реалізація закону дозволить підвищити ефективність контролю за безпечністю продукції на ринку та посилити відповідальність за порушення встановлених стандартів, повідомляє пресслужба парламенту.
Ухвалений акт є складовою підготовки до укладення Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції для подальшої інтеграції України до єдиного ринку Європейського Союзу. Він створює передумови для вільного обігу українських товарів у ЄС та підвищує довіру до національної системи контролю якості.
Що зміниться:
- Для громадян це означає кращий захист від небезпечної та неякісної продукції, а також більш прозорі правила функціонування ринку.
- Для бізнесу ‒ це рівні умови конкуренції та нові можливості для виходу на європейські ринки, що сприятиме економічному зростанню та підвищенню добробуту.
Перевірки та контроль стануть однаковими як для товарів у традиційних магазинах, так і для продукції, що продається через інтернет-платформи ‒ маркетплейси перебуватимуть під таким самим наглядом.
Закон також розширює можливості держави швидко реагувати на скарги покупців, захищаючи їх права на безпечну та якісну продукцію.
Нагадаємо, Верховна Рада в першому читанні підтримала законопроєкт, який запроваджує оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи, зокрема OLX, Bolt, Uklon, Airbnb, Uber та інші.
Документ передбачає запуск міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи з цифрових платформ та їх оподаткування. Оператори платформ будуть зобов’язані ідентифікувати користувачів, які отримують дохід, та передавати дані про їхні заробітки до Державної податкової служби.
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