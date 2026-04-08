Земля в Україні подорожчала у березні на 10%: де найбільші ціни?. ІНФОГРАФІКА

Ціна землі сільськогосподарського призначення в Україні у березні становила в середньому 77,153 тис. грн/га, що на 10,6% більше, ніж у попередньому місяці (69,78 тис. грн).

Про це повідомляє AgroPortal з посиланням на дані "Опендатабот".

Попри подорожчання вартість землі не досягла рекордної за час війни позначки у 95,768 тис. грн/га, зафіксованої у січні 2026 року.

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Загалом у березні було продано майже 24 тис. га сільгоспземель. Це найвищий показник з початку поточного року.

Найдорожча земля у березні продавалася в Івано-Франківській області ‒ у середньому за 173,5 тис. грн/га та в Київській області ‒ 161,6 тис. грн/га.

Найдешевші сільгоспземлі у березні продавали в таких областях: Херсонській ‒ 35,7 тис. грн/га, Запорізькій ‒ 41,8 тис. грн/га, Сумській ‒ 42 тис. грн/га.

Як повідомлялося, в Україні у лютому 2026 року зросли ціни на землю під житлову забудову, а також на ділянки сільськогосподарського призначення. Подорожчала земля для житлової та суспільної забудови: у цьому сегменті ціни по Україні зросли майже на всі ділянки порівняно з минулим роком.

Найбільше зростання було на землі під забудову площею 90 соток ‒ +60%, до $40,7 тис., а також на ділянки площею 80 соток ‒ +38%, до $45,4 тис. Медіанна вартість землі під забудову площею 1 га зросла на 25%, до $55,4 тис.