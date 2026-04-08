Схеми дроблення бізнесу через ФОПів: Податківці оштрафували дві мережі ювелірних магазинів на 70 мільйонів

Державна податкова служба (ДПС) виявила схеми дроблення бізнесу з використанням фізичних осіб-підприємців (ФОП) у двох великих мережах ювелірних магазинів.

Про це в. о. голови ДПС Леся Карнаух повідомила у Facebook.

"Зустрілися з представниками двох великих мереж ювелірних магазинів. Під час перевірок у них виявили ознаки мінімізації податкових зобов’язань через дроблення бізнесу. Зокрема, в 253 магазинах одночасно здійснює діяльність щонайменше 100 фізичних осіб-підприємців, які перебувають на спрощеній системі оподаткування", – зазначила вона.

Водночас податківці встановили, що ці структури мали всі ознаки єдиного бізнесу – спільну інфраструктура, постачальників, персонал, однакові ціни та бренди.

"Ці мережі неодноразово потрапляли в поле зору податківців. Упродовж 2025-2026 років ДПС провела понад 50 фактичних перевірок, виявила порушення, штрафи сягнули майже 70 млн грн", – зауважила Карнаух.

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Вона також навела перелік виявлених під час перевірок порушень:

продаж товарів без застосування РРО/ПРРО;

неналежний облік товарних запасів;

використання неоформленої найманої праці;

здійснення розрахунків із застосуванням негрошових форм оплати (подарункові сертифікати) платниками єдиного податку.

"Також є ризики виплати зарплати в "конвертах". За документами виплачують 8-9 тис. грн, у той же час в оголошеннях про вакансію шукають фахівців на 20-40 тис. грн", – зазначила очільниця Податкової служби.

За її словами, за результатами проведеної роботи мережі ювелірних магазинів пообіцяли відмовитися від використання схем мінімізації податків.

"Домовилися, що ці мережі відмовляться від дроблення, працюватимуть через єдину юридичну особу – платника ПДВ, врегулюють питання зарплати, фіскалізують усі розрахункові операції", – додала Карнаух.

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Як повідомлялося, за підрахунками Державної податкової служби, третина підприємців ринку роздрібної торгівлі ювелірними виробами в Україні звітує про обсяг виторгів, який навіть не покриває базові витрати бізнесу. Це може свідчити про заниження обсягів реалізації та неповне проведення операцій через реєстратори розрахункових операцій (РРО/ПРРО).

Станом на початок березня на ринку роздрібної торгівлі ювелірними виробами загалом працювали понад 2,1 тис. суб'єктів господарювання, із них 95% – фізичні особи-підприємці на спрощеній системі оподаткування.