Гривня зміцнилася щодо долара: Нацбанк встановив офіційний курс на четвер
Курс гривні продовжує зміцнюватися щодо американського долара, але суттєво знизився щодо євро.
За підсумками торгів на міжбанку, Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара США на четвер, 9 квітня, на рівні 43,3792 грн/$, порівняно із 43,4946 грн/$ у середу. Нагадаємо, 13 березня він встановив новий історичний мінімум на рівні 44,1636 грн/$, вперше опустившись нижче психологічної позначки 44 грн/$.
Водночас курс гривні до євро знизився одразу на 49 копійок – до 50,7580 грн за євро. 19 лютого він оновив історичний мінімум, опустившись до 51,2577 грн за євро.
Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.
За цього режиму офіційний курс визначається на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролює ситуацію та на постійній основі компенсує структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.
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