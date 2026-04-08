Списання вагонів за віком може спричинити дефіцит рухомого складу, – УСПП

Система, яка передбачає необхідність списувати вантажні залізничні вагони за віком, має відійти у минуле, адже за таких умов Україна може зіткнутися з дефіцитом рухомого складу.

Своєю чергою це спричинить труднощі у аграрному секторі та у експорті, а відтак – кризу в економіці, заявив президент Українського союзу промисловців і підприємців (УСПП) Анатолій Кінах, коментуючи чинні правила списання вантажних вагонів, передає УНІАН.

За його словами, наказ про граничні строки експлуатації вагонів мав на меті стимулювати оновлення рухомого складу та завантаження українських вагонобудівних підприємств. Однак війна суттєво змінила ринкові умови і темпи виробництва нових вагонів не відповідають обсягам списання старих.

"Цей підхід дасть результат лише тоді, коли виведення з експлуатації супроводжується такими ж темпами оновлення. У нинішніх умовах цього немає", – пояснив Кінах.

Він зауважив, що рівень зношеності рухомого складу в Україні є значним, але обмеження експлуатації вагоні виключно за календарним віком, без урахування технічного стану, є помилковим підходом. Адже у європейській практиці ключовим критерієм є саме технічний стан, який регулярно перевіряється, а не формальний строк експлуатації. В Україні ж переважає підхід, заснований на вікових обмеженнях.

На думку голови УСПП, така ситуація вже створює ризики для аграрного сектору та експорту, оскільки може призвести до дефіциту вагонів і ускладнення логістики.

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Як повідомлялося, раніше директор Центру транспортних стратегій (ЦТС) Сергій Вовк заявив, що Україні слід відмовитись від практики списання вантажних вагонів за граничним терміном експлуатації, та прийняти оцінку їхнього фактичного технічного стану як критерій можливості використання у робочому вагонному парку. За словами експерта, такий підхід відповідає європейській практиці та дозволить уникнути ризиків дефіциту рухомого складу а відтак і зменшення обсягів перевезень.