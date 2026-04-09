Прозорий відбір та фінансування: в Україні запускають новий механізм для державних цифрових проєктів

Уряд повністю змінив механізм фінансування державних цифрових послуг та реєстрів, запровадивши прозорий відбір проєктів через систему управління публічними інвестиціями DREAM.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

Нове рішення гарантує, що фінансування отримають лише ті цифрові ініціативи, які мають високу технічну готовність і здатні забезпечити реальний соціальний, економічний або антикорупційний ефект.

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Очікується, що механізм також прискорить запуск критично важливих проєктів ‒ зокрема, PlayCity планує за новою процедурою отримати фінансування на розробку другої черги Державної системи онлайн-моніторингу грального бізнесу (ДСОМ).

Алгоритм відбору проєктів :

Оголошення відбору. Мінцифри визначає вимоги, встановлює критерії відбору та чіткі строки подання заявок. Подача заявок через DREAM. Ініціатори надсилають проєкти через єдину цифрову систему DREAM. Кожен проєкт отримує унікальний ідентифікатор, що забезпечує прозорість і виключає маніпуляції. Галузева експертиза. Мінцифри здійснює попередню оцінку: перевіряє технічну доцільність проєктів та їх відповідність стратегічним напрямам інформатизації. Невідповідні ініціативи відхиляються на цьому етапі. Перевірка спеціалізованою комісією. Комісія детально аналізує допущені проєкти. Кожна ініціатива оцінюється за бальною системою з урахуванням стратегічної відповідності, антикорупційного ефекту, соціального та економічного впливу, а також технічної готовності команди. Формування прозорого рейтингу. На основі балів автоматично формується рейтинговий список. Комісія визначає фіналістів, які отримають фінансування в межах доступного бюджету. Затвердження урядом. Остаточний перелік проєктів-переможців оформлюється як проєкт рішення та затверджується Кабміном.

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації у партнерстві з ElevenLabs впроваджує голосовий штучний інтелект у свої сервіси. Паралельно триває розвиток "Дія.AI", а у планах – навчити його спілкуватися безпосередньо на порталі "Дія": замість кліків та пошуку користувачі зможуть взаємодіяти з державою голосом.

На початку квітня Мінцифри винесло на обговорення проєкт Стратегії розвитку штучного інтелекту до 2030 року, розроблений спільно з міжнародними партнерами, державними установами, бізнесом та спільнотою фахівців зі штучного інтелекту.