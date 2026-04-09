Рада створила нову Тимчасову слідчу комісію з економічної безпеки: головою знову призначили Железняка

Верховна Рада 9 квітня ухвалила Постанову "Про утворення Тимчасової слідчої комісії ВР з питань розслідування можливих протиправних дій посадових осіб органів державної влади, інших державних органів та суб’єктів господарювання державного сектору економіки, що могли завдати шкоди економічній безпеці України".

Про це повідомляє пресслужба парламенту.

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Основні завдання ТСК:

Розслідування можливих протиправних дій посадових осіб СБУ, Нацполіції, БЕБ, Держмитслужби, ДПС, НАЗК, Держслужби фінмоніторингу, Державної аудиторської служби України, НКРЕКП, ДПСУ та суб’єктів господарювання держсектору економіки, які могли завдати шкоди економічній безпеці України; Збір інформації щодо технічної допомоги, кредитів (позик), наданих Україні іноземними та міжнародними організаціями з початку повномасштабного вторгнення, а також аналіз стану виконання Україною зобов’язань, що виникли у зв’язку з цим.

Головою Тимчасової слідчої комісії обрано народного депутата України Железняка Ярослава Івановича (депутатська фракція партії "Голос"), а заступником голови ТСК – народного депутата України Радіну Анастасію Олегівну (депутатська фракція партії "Слуга народу").

До складу ТСК також увійшли представники всіх депутатських фракцій та депутатських груп.

Сам Ярослав Железняк зауважив, що таким чином "парламент підтримав рішення про створення вже 4-ої каденції нашої ТСК по економічній безпеці".

Нагадаємо, з грудня 2022 року у Верховній Раді була вперше створена ТСК з питань розслідування можливих фактів порушень законодавства посадовцями БЕБ, органів держвлади та інших держорганів, які здійснюють повноваження у сфері економічної безпеки, яку також очолив Ярослав Железняк. Оскільки термін повноважень парламентської ТСК становить 1 рік, згодом її створювали ще двічі, повноваження останньої завершились у березні цього року.

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Нагадаємо, у грудні 2025 року Верховна Рада створила Тимчасову слідчу комісію для розслідування злочинів Росії проти журналістів та медійників. Очолила комісію народна депутатка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук, а заступником голови став Ярослав Юрчишин, голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова.

До складу комісії також увійшли ще двоє голів комітетів: Микита Потураєв, голова Комітету з гуманітарної та інформаційної політики, та Сергій Іонушас, голова Комітету з питань правоохоронної діяльності.