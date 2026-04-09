Кабмін спрямував 29 мільйонів на сплату боргів кіностудії Довженка

Кабінет Міністрів ухвалив рішення перерозподілити частину бюджетних видатків Міністерства культури на 2026 рік, спрямувавши їх на підтримку державного підприємства "Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка".

Йдеться про 29,4 млн грн, які перенаправили з програми стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки до програми державної підтримки кінематографії, повідомляє Урядовий портал.

Через повномасштабне вторгнення кіностудія імені Олександра Довженка опинилася у вкрай складних умовах: суттєво скоротилася кількість замовлень, а робота павільйонів стала менш активною. У результаті утворилася заборгованість, що стримує розвиток та нормальне функціонування студії.

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"Відтепер Кіностудія зможе за рахунок бюджетних коштів покрити поточні витрати на оплату праці станом на 1 січня 2026 року та на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, що дасть можливість спрямовувати не менш як 90% власних доходів після сплати податків і зборів на погашення заборгованості, яка виникла на 1 квітня 2026 року", – зазначила міністр культури Тетяна Бережна.

За її словами, прийняте рішення має забезпечити стабільну та результативну роботу кіностудії в умовах воєнного стану. Це сприятиме збереженню та дослідженню української кіноспадщини, а також подальшому розвитку й популяризації національного кінематографа в Україні та за її межами.

Нагадаємо, 14 серпня 2025 року колегія суддів ВАКС оголосила вирок колишньому головному інженеру державної кіностудії імені Олександра Довженка та генеральному директору приватної компанії, яких визнали винними у привласненні понад 4,4 млн грн коштів держпідприємства.

Як повідомлялося, У ніч із 30 на 31 липня 2025 року масований ракетний обстріл РФ призвів до руйнувань на території Національної кіностудії імені Олександра Довженка ‒ однієї з найстаріших і найвідоміших кіностудій у світі.

Під час ранкової атаки було пошкоджено виробничі корпуси студії та частково приміщення готелю. Вибуховою хвилею було вибило близько 90 вікон.