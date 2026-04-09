Найбільше постраждають ті, хто у скруті: МВФ попередив про нове подорожчання продуктів

Різке зростання цін на нафту, газ і добрива, а також транспортні перешкоди внаслідок війни на Близькому Сході неминуче призведуть до підвищення цін на продукти харчування та підсилить загрози продовольчій безпеці.

Про це йдеться в спільній заяві керівників Міжнародного валютного фонду, Групи Світового банку та Всесвітньої продовольчої програми.

На думку представників МВФ та їхніх колег, найбільше від продовольчої кризи постраждають країни з низьким рівнем доходу населення та високою залежністю від імпорту. В зоні особливого ризику перебувають соціально незахищені верстви населення.

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Значне підвищення цін на пальне та продукти харчування викликають особливе занепокоєння там, де фіскальний простір обмежений, а боргове навантаження вже високе. Це суттєво зменшує здатність урядів захищати вразливі домогосподарства.

"Наші установи продовжуватимуть уважно стежити за розвитком подій та координувати використання всіх доступних інструментів для підтримки тих, хто постраждав від кризи. Відповідно до наших відповідних мандатів та спираючись на існуючі механізми реагування, ми надаватимемо підтримку для захисту життя та засобів до існування", ‒ йдеться у заяві.

Як повідомлялося, індекс продовольчих цін Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) у березні в середньому сягнув 128,5 пункту ‒ на 3 пункти вище, ніж у лютому. На показник вплинули перебої в глобальних ланцюгах постачання продовольства через війну в Ірані.

Підвищення індексу на 2,4%, який включає ціни на зернові, цукор, м’ясо, молочні продукти та рослинні олії, стало другим місяцем поспіль зростання. У лютому показник уперше за п’ять місяців продемонстрував підйом.